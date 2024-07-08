Сайт Goal опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

Сайт Goal показал обновлённый рейтинг футболистов, претендующих на получение «Золотого мяча» в 2024 году. В списке 20 позиций, он выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Винисиус Жуниор («Реал»);
3. Килиан Мбаппе («Реал»);
4. Родри («Манчестер Сити»);
5. Харри Кейн («Бавария»);
6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);
7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
8. Флориан Вирц («Байер»);
9. Даниэль Карвахаль («Реал»);
10. Лаутаро Мартинес («Интер»);
11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
12. Букайо Сака («Арсенал»);
13. Федерико Вальверде («Реал»);
14. Ламин Ямаль («Барселона»);
15. Николас Уильямс («Атлетик»);
16. Лионель Месси («Интер Майами»);
17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
18. Родриго («Реал»);
19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);
20. Джамал Мусиала («Бавария»).