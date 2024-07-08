Сайт Goal опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

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вчера, 23:53

Сайт Goal показал обновлённый рейтинг футболистов, претендующих на получение «Золотого мяча» в 2024 году. В списке 20 позиций, он выглядит следующим образом:

1. («Реал»);

2. («Реал»);

3. («Реал»);

4. Родри («Манчестер Сити»);

5. Харри Кейн («Бавария»);

6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);

7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

8. Флориан Вирц («Байер»);

9. Даниэль Карвахаль («Реал»);

10. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Федерико Вальверде («Реал»);

14. Ламин Ямаль («Барселона»);

15. Николас Уильямс («Атлетик»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

18. Родриго («Реал»);

19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).