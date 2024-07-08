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Сайт Goal опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 23:53

Сайт Goal показал обновлённый рейтинг футболистов, претендующих на получение «Золотого мяча» в 2024 году. В списке 20 позиций, он выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Винисиус Жуниор («Реал»);

3. Килиан Мбаппе («Реал»);

4. Родри («Манчестер Сити»);

5. Харри Кейн («Бавария»);

6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);

7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

8. Флориан Вирц («Байер»);

9. Даниэль Карвахаль («Реал»);

10. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Федерико Вальверде («Реал»);

14. Ламин Ямаль («Барселона»);

15. Николас Уильямс («Атлетик»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

18. Родриго («Реал»);

19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:52
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Даже не представляю, как, гимназист это переживет...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:50
Маэстро, я знал, я надеялся и верил- в Ваш Гений и рад, что не ошибся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только увидел Ваш ролик, ещё не включил, но сразу заржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, что значит- Истинный Талантище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
Я от такой наглости сайта Goal его не сразу и заметил)...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:45, ред.
Леопольд выходи!...твой номер 16)...

Capral
Capral
сегодня в 00:37
И снова- пистон в списке???!!! Безобразие!!! А Хвички, почему нет?! Безобразие!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:21
Шансы Винисиуса после вылета с Кубка Америки понизились. Он провалил турнир. Беллингем же на Евро выступает успешно и уже забил два гола. Если Англия выиграет турнир, то вероятно он получит ЗМ.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:06
Еще конечно изменится не раз!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:05
Что в этом списке делает гном?
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