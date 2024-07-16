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Полузащитник сборной Испании стал основным претендентом на «Золотой мяч»

вчера, 10:43

Опубликован обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года.

20. Родриго Силва («Реал») — 19 голов, 9 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.

19. Букайо Сака («Арсенал») — 21 гол, 15 ассистов.

18. Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг») — 13 голов, 7 ассистов; победитель чемпионата Европы и Суперкубка Германии.

17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 21 гол, 13 ассистов; победитель Кубка Америки, АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

16. Лионель Месси («Интер Майами») — 28 голов, 17 ассистов; победитель Кубка Америки и Кубка лиги.

15. Альваро Мората («Атлетико») — 28 голов, 6 ассистов; победитель чемпионата Европы.

14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 27 сухих матчей; победитель Кубка Америки.

13. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 45 голов, 6 ассистов; победитель АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

12. Ламин Ямаль («Барселона») — 10 голов, 18 ассистов; победитель чемпионата Европы.

11. Флориан Вирц («Байер») — 21 гол, 21 ассист; победитель Бундеслиги и Кубка Германии.

10. Николас Уильямс («Атлетик») — 11 голов, 25 ассистов; победитель чемпионата Европы и Кубка Испании.

9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 28 голов, 12 ассистов; победитель АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

8. Харри Кейн («Бавария») — 52 гола, 14 ассистов.

7. Килиан Мбаппе («Реал») — 52 гола, 21 ассист; победитель Лиги 1, Кубка Франции и Суперкубка Франции.

6. Тони Кроос («Реал») — гол, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.

5. Лаутаро Мартинес («Интер») — 35 голов, 9 ассистов; победитель Кубка Америки, Серии А и Суперкубка Италии.

4. Даниэль Карвахаль («Реал») — 7 голов, 9 ассистов, 21 сухой матч; победитель чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.

3. Джуд Беллингем («Реал») — 27 голов, 17 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.

2. Винисиус Жуниор («Реал») — 26 голов, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.

1. Родри («Манчестер Сити») — 12 голов, 15 ассистов; победитель чемпионата Европы, АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:13
подождём, посмотрим ...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:58
Родри, Карвахаль или кто то другой, разницы нет)
Главное, чтобы опрокинули самого главного антирасиста во всей вселенной)) не перевариваю таких людей.
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 13:44
1. Родри. 2. Мартинес. 3. Карвахаль
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 13:31
Если кто и заслуживает из Манчестер Сити ЗМ, то это Пеп Гвардиола)) игроки все на уровне никто не чем не выделяется, ну кроме КДБ. Мне кажется Пеп из любого немного адекватного футболиста сделает ТОП игрока!
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 13:28
Да конечно Родри хороший сезон провёл, но, заслужил ли ЗМ? НЕТ!!! Хави и Иниеста в своё время тащили и Испанию и Барселону увы так и не взяли ЗМ. Вот за это если отдадут ЗМ, это будет хуже чем 2013 когда отдали Роналду и Месси в 2023. Даже Испанию тащил не он, а школьник из Барселоны. Карвахаль и Вини реальные претенденты. (Второй конечно же провалил КОПУ, который проводится уже почти каждый год) на клубном уровне он был хорош. Если же отдадут ЗМ этот Родри то можно заканчивать этот Франс футбол и остальные награды типо этого, которые уже начали нихера не значат
Capral
Capral
вчера в 13:07
На Ольмо нацелилась Бавария...
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:43
До международних турниров моя тройка претендентов была такова...Вини, Джуд, Вирц....
Сейчас, как по мне, номер 1 это Карвахаль! Победитель ЛаЛиги, Супер Кубка Испании, ЛЧ, ЧЕ....и может выиграть Супер Кубок Европы....
Номер 2 это Мартинес, который провел очередной шикарный сезон в Интере, став победителем Серии А, Суперкубка Италии и со зборной выиграл Кубок Америки
Родри конечно же игрок топ уровня тут не поспоришь, но достижения Карвахаля все же выше!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:46
Скрытый Фаворит Лаутаро, сезон23/24 :
45 матчей, 35 голов , 8 голевых. Выиграл Чемпионат Италии,
Лучший Бомбардир Сери А.
Выиграл Кубок Америки, Лучший бомбардир Кубка Америки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:45
не учет игр сезона 2024-25.
а создаст нужный информ.фон по игре, а не по раскрученности.
меня уж точно нельзя назвать поклонником Реала, (никогда такого не будет)
но я вижу, что тот же Карвахаль заслуживает награды не меньше
винисиусов и беллингемов.
То же самое касается Родри.
испанец для МанСити куда важнее того же Холанда.
но норвежца постоянно ставят выше, а Родри даже в тройку не попадает.
как и Нголо Канте.
Родри и в сборной Испании один из важнейших системообразующих игроков.
Но такие игроки не нужны большим корпорациям, которые спонсируют топ-клубы и глобальные турниры.
нам навязали, и мы привыкли, что фавориты ЗМ это Винисиус, Кроос и Джуд.
До Евро/Копа Америка они фаворитами были.
Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
а сейчас Родри, а Карвахаль в пятерке... за месяц все поменялось.
поэтому ЗМ и вручают по осени, чтобы было время остыть после Евро/ЛЧ и спокойно оценить весь сезон, а не последний акт.
турниры сборных определят победителя ЗМ. так всегда было и будет.
Родри был хорош весь сезон. без потери качества игры.
Джуд блистал осенью, провел довольно ровную неплохую половину, но без яркой инры как в осени, и уныло провалил Евро.
Вини провел невзрачную первую половину, весной великолепную игру, особенно в пару матча Лиги чемпионов, но провалил Копу. и по собственной глупости пропустил матч с Уругваем.
Мбаппе провел невзрачный сезон. и в Лиге 1, и Евро.
ЗМ должен уходить Родри.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 11:38
Родри и Карвахаль заслужили. Остальные мимо.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:24
Золотой мяч дают по итогам сезона, а не года. Сезон закончен, больше ни одна игра учитываться не будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:13
Гном в опасной близости
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:12
Пока всё правильно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:49
отлично.
первая половина Лиги чемпионов 2024-25 все расставит по своим местам.
важно что были матчи МанСити - Реал, Ливерпуль - Реал и т.д.
altin
altin
вчера в 10:45
Лишь бы игроку Реала не давать)) а Браина Руиса, которы, ну как минимум, не хуже Родри был на Евро, а имхо даже лучше, нет в двадцатке) Ну хоть Карвахаль появился.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:45
Кого больше распиарят, тот выиграет. И не думаю, что это будет Родри.
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