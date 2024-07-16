Полузащитник сборной Испании стал основным претендентом на «Золотой мяч»

Опубликован обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года.
20. Родриго Силва («Реал») — 19 голов, 9 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.
19. Букайо Сака («Арсенал») — 21 гол, 15 ассистов.
18. Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг») — 13 голов, 7 ассистов; победитель чемпионата Европы и Суперкубка Германии.
17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 21 гол, 13 ассистов; победитель Кубка Америки, АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
16. Лионель Месси («Интер Майами») — 28 голов, 17 ассистов; победитель Кубка Америки и Кубка лиги.
15. Альваро Мората («Атлетико») — 28 голов, 6 ассистов; победитель чемпионата Европы.
14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 27 сухих матчей; победитель Кубка Америки.
13. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 45 голов, 6 ассистов; победитель АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
12. Ламин Ямаль («Барселона») — 10 голов, 18 ассистов; победитель чемпионата Европы.
11. Флориан Вирц («Байер») — 21 гол, 21 ассист; победитель Бундеслиги и Кубка Германии.
10. Николас Уильямс («Атлетик») — 11 голов, 25 ассистов; победитель чемпионата Европы и Кубка Испании.
9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 28 голов, 12 ассистов; победитель АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
8. Харри Кейн («Бавария») — 52 гола, 14 ассистов.
7. Килиан Мбаппе («Реал») — 52 гола, 21 ассист; победитель Лиги 1, Кубка Франции и Суперкубка Франции.
6. Тони Кроос («Реал») — гол, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.
5. Лаутаро Мартинес («Интер») — 35 голов, 9 ассистов; победитель Кубка Америки, Серии А и Суперкубка Италии.
4. Даниэль Карвахаль («Реал») — 7 голов, 9 ассистов, 21 сухой матч; победитель чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.
3. Джуд Беллингем («Реал») — 27 голов, 17 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.
2. Винисиус Жуниор («Реал») — 26 голов, 12 ассистов; победитель Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании.
1. Родри («Манчестер Сити») — 12 голов, 15 ассистов; победитель чемпионата Европы, АПЛ, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
а создаст нужный информ.фон по игре, а не по раскрученности.
меня уж точно нельзя назвать поклонником Реала, (никогда такого не будет)
но я вижу, что тот же Карвахаль заслуживает награды не меньше
винисиусов и беллингемов.
То же самое касается Родри.
испанец для МанСити куда важнее того же Холанда.
но норвежца постоянно ставят выше, а Родри даже в тройку не попадает.
как и Нголо Канте.
Родри и в сборной Испании один из важнейших системообразующих игроков.
Но такие игроки не нужны большим корпорациям, которые спонсируют топ-клубы и глобальные турниры.
нам навязали, и мы привыкли, что фавориты ЗМ это Винисиус, Кроос и Джуд.
До Евро/Копа Америка они фаворитами были.
Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
а сейчас Родри, а Карвахаль в пятерке... за месяц все поменялось.
поэтому ЗМ и вручают по осени, чтобы было время остыть после Евро/ЛЧ и спокойно оценить весь сезон, а не последний акт.
турниры сборных определят победителя ЗМ. так всегда было и будет.
Родри был хорош весь сезон. без потери качества игры.
Джуд блистал осенью, провел довольно ровную неплохую половину, но без яркой инры как в осени, и уныло провалил Евро.
Вини провел невзрачную первую половину, весной великолепную игру, особенно в пару матча Лиги чемпионов, но провалил Копу. и по собственной глупости пропустил матч с Уругваем.
Мбаппе провел невзрачный сезон. и в Лиге 1, и Евро.
ЗМ должен уходить Родри.
а создаст нужный информ.фон по игре, а не по раскрученности.
меня уж точно нельзя назвать поклонником Реала, (никогда такого не будет)
но я вижу, что тот же Карвахаль заслуживает награды не меньше
винисиусов и беллингемов.
То же самое касается Родри.
испанец для МанСити куда важнее того же Холанда.
но норвежца постоянно ставят выше, а Родри даже в тройку не попадает.
как и Нголо Канте.
Родри и в сборной Испании один из важнейших системообразующих игроков.
Но такие игроки не нужны большим корпорациям, которые спонсируют топ-клубы и глобальные турниры.
нам навязали, и мы привыкли, что фавориты ЗМ это Винисиус, Кроос и Джуд.
До Евро/Копа Америка они фаворитами были.
Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
а сейчас Родри, а Карвахаль в пятерке... за месяц все поменялось.
поэтому ЗМ и вручают по осени, чтобы было время остыть после Евро/ЛЧ и спокойно оценить весь сезон, а не последний акт.
турниры сборных определят победителя ЗМ. так всегда было и будет.
Родри был хорош весь сезон. без потери качества игры.
Джуд блистал осенью, провел довольно ровную неплохую половину, но без яркой инры как в осени, и уныло провалил Евро.
Вини провел невзрачную первую половину, весной великолепную игру, особенно в пару матча Лиги чемпионов, но провалил Копу. и по собственной глупости пропустил матч с Уругваем.
Мбаппе провел невзрачный сезон. и в Лиге 1, и Евро.
ЗМ должен уходить Родри.
Сейчас, как по мне, номер 1 это Карвахаль! Победитель ЛаЛиги, Супер Кубка Испании, ЛЧ, ЧЕ....и может выиграть Супер Кубок Европы....
Номер 2 это Мартинес, который провел очередной шикарный сезон в Интере, став победителем Серии А, Суперкубка Италии и со зборной выиграл Кубок Америки
Родри конечно же игрок топ уровня тут не поспоришь, но достижения Карвахаля все же выше!
Сейчас, как по мне, номер 1 это Карвахаль! Победитель ЛаЛиги, Супер Кубка Испании, ЛЧ, ЧЕ....и может выиграть Супер Кубок Европы....
Номер 2 это Мартинес, который провел очередной шикарный сезон в Интере, став победителем Серии А, Суперкубка Италии и со зборной выиграл Кубок Америки
Родри конечно же игрок топ уровня тут не поспоришь, но достижения Карвахаля все же выше!