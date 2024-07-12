УЕФА опубликовал обновлённый клубный рейтинг

УЕФА показал новую версию клубного рейтинга. Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (Англия).
2. «Реал» (Испания).
3. «Бавария» (Германия).
4. «Ливерпуль» (Англия).
5. «Рома» (Италия).
6. ПСЖ (Франция).
7. «Вильярреал» (Испания).
8. «Боруссия» Дортмунд (Германия).
9. «Челси» (Англия).
10. «Интер» (Италия).
Среди российских команд наиболее высокие места заняли «Зенит» (104-е) и «Спартак» (106-е).
Рома сильней Интера...Арсенала...Боруссии...Байера...Барселоны...
Да половина английской лиги смеётся...да и в самой Италии улыбаются...
Рома сильней Интера...Арсенала...Боруссии...Байера...Барселоны...
Да половина английской лиги смеётся...да и в самой Италии улыбаются...
Позорно отсидел автобусом и смог в серии пенальти пройти )))
По старым (адекватным) правилам прошел бы Сити ,который игрой заслужил , а не надеялся на лотерею
Позорно отсидел автобусом и смог в серии пенальти пройти )))
По старым (адекватным) правилам прошел бы Сити ,который игрой заслужил , а не надеялся на лотерею