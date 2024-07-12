Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

УЕФА опубликовал обновлённый клубный рейтинг

сегодня, 15:23

УЕФА показал новую версию клубного рейтинга. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (Англия).

2. «Реал» (Испания).

3. «Бавария» (Германия).

4. «Ливерпуль» (Англия).

5. «Рома» (Италия).

6. ПСЖ (Франция).

7. «Вильярреал» (Испания).

8. «Боруссия» Дортмунд (Германия).

9. «Челси» (Англия).

10. «Интер» (Италия).

Среди российских команд наиболее высокие места заняли «Зенит» (104-е) и «Спартак» (106-е).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт Goal опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч»
08 июля
Официально«Зенит» вошёл в топ-500 лучших клубов мира по версии IFFHS
08 июля
ОфициальноСборная России поднялась на две позиции в обновлённом рейтинге ФИФА
20 июня
Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших правых защитников мира
07 июня
Родри признан лучшим опорным полузащитником мира по версии FourFourTwo
07 июня
Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира
30 мая
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:26
Юмористический рейтинг...
Рома сильней Интера...Арсенала...Боруссии...Байера...Барселоны...
Да половина английской лиги смеётся...да и в самой Италии улыбаются...
3ton
3ton ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 17:15
Реал драл МС ?🤣🤣🤣
Позорно отсидел автобусом и смог в серии пенальти пройти )))
По старым (адекватным) правилам прошел бы Сити ,который игрой заслужил , а не надеялся на лотерею
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 16:35
УЕФА никогда не поставит реал на первое место из за терок с Пересом. Это бесполезно, даже если Реал опять возьмет лч
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 16:06
У Реала 2 победы и 2 полуфинала. У Сити - Победа, финал, полуфинал, четвертьфинал. Но победы на групповом этапе, видимо, важнее :)
амурец
амурец
сегодня в 15:49
Ну Реал драл МС и Реал второй смехота, хотя как Месси получает ЗМ не удивительно, чт то и МС поставили выше Реала
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 