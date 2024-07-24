«Манчестер Сити» уступил «Селтику» в результативном товарищеском матче

«Манчестер Сити» проиграл «Селтику» в товарищеском матче со счётом 3:4.
Голами за горожан отметились: Оскар Бобб (33’), Максимо Перроне (46’) и Эрлинг Холанд (57’).
За шотландский клуб забили: Николас-Геррит Кюн (13’, 36’), Киого Фурухаси (44’) и Луис Пальма (68’).
Матч прошёл в США.
зато увидел игру в исполнении Оскара Бобба против крепкого Селтика.
возможно, будущая звезда. понятно, почему Де Брюйне уходит.
когда есть такой Оскар Бобб.
дриблинг классный и не однотипный. удар есть. скорость есть.
главное не продать его.
а если продать, то только в Барселону.
следующий матч с Миланом. иногда товарняки поинтересней, чем матчи РПЛ.
зато увидел игру в исполнении Оскара Бобба против крепкого Селтика.
возможно, будущая звезда. понятно, почему Де Брюйне уходит.
когда есть такой Оскар Бобб.
дриблинг классный и не однотипный. удар есть. скорость есть.
главное не продать его.
а если продать, то только в Барселону.
следующий матч с Миланом. иногда товарняки поинтересней, чем матчи РПЛ.