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«Манчестер Сити» уступил «Селтику» в результативном товарищеском матче

вчера, 09:32
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«Манчестер Сити» проиграл «Селтику» в товарищеском матче со счётом 3:4.

Голами за горожан отметились: Оскар Бобб (33’), Максимо Перроне (46’) и Эрлинг Холанд (57’).

За шотландский клуб забили: Николас-Геррит Кюн (13’, 36’), Киого Фурухаси (44’) и Луис Пальма (68’).

Матч прошёл в США.

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Все комментарии
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вчера в 13:49
Знатно ребята потешили пиндосов
Karkaz
Karkaz
вчера в 13:10
Все понятно, Сити будет с Ипсвичем за выживание бороться)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:32
первый матч в новой домашней форме, и вот такое поражение.
зато увидел игру в исполнении Оскара Бобба против крепкого Селтика.
возможно, будущая звезда. понятно, почему Де Брюйне уходит.
когда есть такой Оскар Бобб.
дриблинг классный и не однотипный. удар есть. скорость есть.
главное не продать его.
а если продать, то только в Барселону.
следующий матч с Миланом. иногда товарняки поинтересней, чем матчи РПЛ.
sihafazatron
sihafazatron ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 10:15
Так атака сделал свое дело, а вот в обороне беда))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 10:09
Да думаю сити вылетит с такими-то результатами!))) Лысый уйдет, игроки разбегутся, шейху надоест его "игрушка"))
4v27btc7sjah
4v27btc7sjah
вчера в 09:56
Какой неожиданный поворот событий! «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Селтика» в товарищеском матче!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:50, ред.
Сейчас только после этого матча напишут, что Сити уже сдулся и сезон ужасный ожидается, лысый шарлатан не вывез Селтик с 30 тысячами составов)))
EIIiada
EIIiada ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 09:44
Холанн ничего не стоит. Только слабакам может забивать
EIIiada
EIIiada
вчера в 09:43
Товарняк. Можно было и 10:0 проиграть, всем плевать. Начнется сезон и Сити начнет всех нагибать
SHEARER
SHEARER ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:38
Чего только один Холланд стоит!
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:36
Зарубились не на шутку британцы и порадовали зрителей
shlomo
shlomo
вчера в 09:35
Стоимость МС наверное раз в 8 превышает Селтик....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:34
Весело начали))) состав у сити прям "мощный" был))
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