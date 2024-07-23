«Фенербахче» Моуриньо обыграл «Лугано» в первом матче квалификации ЛЧ

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вчера, 23:26

«Лугано» потерпел поражение от «Фенербахче» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:4).

На 4-й минуте Айман Эль Вафи вывел швейцарскую команду вперёд. На 45+1-й Эдин Джеко с пенальти счёт сравнял. На 46-й босниец сделал дубль. Уран Бислими на 64-й восстановил равенство. На 67-й Джеко оформил хет-трик. Ферди Кадиоглу на 74-й забил четвёртый мяч стамбульского клуба. Милтон Валенсуэла на 90+4-й сократил отставание хозяев поля в счёте.

Эта игра стала первой официальной для «Фенербахче» под руководством главного тренера Жозе Моуриньо.

Ответный поединок пройдёт 30 июля.