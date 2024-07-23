Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

«Фенербахче» Моуриньо обыграл «Лугано» в первом матче квалификации ЛЧ

вчера, 23:26
ЛуганоЛоготип футбольный клуб Лугано3 : 4Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Лугано» потерпел поражение от «Фенербахче» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:4).

На 4-й минуте Айман Эль Вафи вывел швейцарскую команду вперёд. На 45+1-й Эдин Джеко с пенальти счёт сравнял. На 46-й босниец сделал дубль. Уран Бислими на 64-й восстановил равенство. На 67-й Джеко оформил хет-трик. Ферди Кадиоглу на 74-й забил четвёртый мяч стамбульского клуба. Милтон Валенсуэла на 90+4-й сократил отставание хозяев поля в счёте.

Эта игра стала первой официальной для «Фенербахче» под руководством главного тренера Жозе Моуриньо.

Ответный поединок пройдёт 30 июля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рубин» одержал победу над «Пари НН» в результативном матче
22 июля
Дубль Халка помог «Атлетико Минейро» переиграть «Васку да Гама»
22 июля
«Ахмат» и «Краснодар» не выявили победителя в 1-м туре РПЛ
21 июля
«Химки» сыграли вничью против «Динамо» из Махачкалы
21 июля
«Спартак» провалил первый матч сезона. У команды Станковича остались все минусы времён Абаскаля
21 июляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии9
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом официальном матче Станковича
21 июля
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:48
С первой победой в новой команде и дальнейших успехов.
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 05:04
Все впереди, первая игра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:14
«Фенербахче» Моуриньо...
По статистике в основе 10 легионеров...в запасе 11 турецких игроков...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:20
Ещё не всё решено в противостоянии.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:19
Что-то слишком много пропустили. Моур должен быть в ярости!
swtnee2wqmbm
swtnee2wqmbm
сегодня в 00:04
Может у Жозе пойдёт успешно работа в этом клубе!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:54
Так начал игру с 1:0....)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:36
"Автобус" не завёлся и в Турции остался..)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:29
Не похоже на команду Моура! Почему не 0:1?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 