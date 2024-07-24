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Экс-хавбек «Реала» и «Наполи» Кальехон перешёл в клуб 4-й испанской лиги

вчера, 11:04

37-летний хавбек Хосе Кальехон перешёл в «Марбелью» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон.

Ранее футболист выступал за «Реал» и «Наполи».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:17
Решил еще немного поиграть и подзаработать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:43
Возможно, Хосе поможет этому клубу подняться в лигу повыше!
Санти Касорла к примеру играет за Реал Овьедо и уже несколько сезонов пытается помочь родному клубу выйти в ЛаЛину, по итогам прошлого сезона они были близки к этому, но в стыках проиграли Эспаньолу. Стоит отметить, что Санти играет за свой клуб практически бесплатно (у него самая минимально допустимая правилами Лиги з/п)
Может и Кальехон решил как-то помочь небольшому клубу
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:24
Подработка перед выходом на "пенсию"

Есть здоровье почему и не попылить за денюжку?)
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:17
Там наверное переизбыток пенсионеров
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:07
В Комо не позвали?)
Гость
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