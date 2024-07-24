Экс-хавбек «Реала» и «Наполи» Кальехон перешёл в клуб 4-й испанской лиги

37-летний хавбек Хосе Кальехон перешёл в «Марбелью» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон.
Ранее футболист выступал за «Реал» и «Наполи».
37-летний хавбек Хосе Кальехон перешёл в «Марбелью» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон.
Ранее футболист выступал за «Реал» и «Наполи».
Санти Касорла к примеру играет за Реал Овьедо и уже несколько сезонов пытается помочь родному клубу выйти в ЛаЛину, по итогам прошлого сезона они были близки к этому, но в стыках проиграли Эспаньолу. Стоит отметить, что Санти играет за свой клуб практически бесплатно (у него самая минимально допустимая правилами Лиги з/п)
Может и Кальехон решил как-то помочь небольшому клубу
Санти Касорла к примеру играет за Реал Овьедо и уже несколько сезонов пытается помочь родному клубу выйти в ЛаЛину, по итогам прошлого сезона они были близки к этому, но в стыках проиграли Эспаньолу. Стоит отметить, что Санти играет за свой клуб практически бесплатно (у него самая минимально допустимая правилами Лиги з/п)
Может и Кальехон решил как-то помочь небольшому клубу
Есть здоровье почему и не попылить за денюжку?)
Есть здоровье почему и не попылить за денюжку?)