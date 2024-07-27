Коммерческий директор «Спартака» покинул клуб

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов подтвердил, что покидает клуб.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Спортбизнес».

Могу подтвердить уход с поста коммерческого директора «Спартака». Вчера был мой последний день. Очень доволен работой в клубе, за три сезона удалось много всего реализовать. Классный период, большие подписания. Много чего можно вспомнить и только с теплотой.