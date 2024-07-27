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Коммерческий директор «Спартака» покинул клуб

вчера, 14:18

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов подтвердил, что покидает клуб.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Спортбизнес».

Могу подтвердить уход с поста коммерческого директора «Спартака». Вчера был мой последний день. Очень доволен работой в клубе, за три сезона удалось много всего реализовать. Классный период, большие подписания. Много чего можно вспомнить и только с теплотой.

Махмутов работал в московском клубе с 2021 года. За этот период «красно-белые» подписали ряд крупных коммерческих контрактов.

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Все комментарии
Grundik
Grundik
вчера в 19:15
Это - случайные люди в СпаМе, верните Титова, Аленичева, Шалимова, Карпина, Юрана на пару лет, всё наладится. Станкович - сильный игрок был, голы в Интере сумасшедшие, но что-то не верится что сильный тренер.
Grundik
Grundik
вчера в 19:08
А что именно "много реализовать"? Я не заметил. Разве что бабло.
ABir
ABir
вчера в 18:10
А чего ушел-то раз так все классно было?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:28
Кто вообще руководит народной командой?
Там что из русских один только Романцев ходит в консультантах?
Какие это такие "большие подписания"?
Соболев, Зиньковский...?
А вот прокол есть - Промес!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:57
Даже такого и не знал...Махмутов...???
y8yanwy3mvuy
y8yanwy3mvuy ответ 3hu4c3r6cpd3 (раскрыть)
вчера в 15:43
Хороший анекдот, смешной 🤣🤣🤣
dukbswmk2hx4
dukbswmk2hx4
вчера в 15:23
Финансист доволен жизнью, а команда на пятом месте, так не должно быть.
3hu4c3r6cpd3
3hu4c3r6cpd3
вчера в 15:19
Спартак избавляется от прошлого! Теперь дела пойдут в гору
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:10
Если финансист уходит из клуба счастливый...со словами "Я очень доволен"..."Это был классный период"...."Есть чего вспомнить" - то это минимум тянет на срочный финансовый аудит...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:52
Коммерческие успехи есть, а вот трофеев у клуба нет. На первом месте должны быть спортивные результаты.
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:48
Если в " ряд крупных коммерческих контрактов" НЕ входят трансферы футболистов, то г-н Махмутов тут не виноват
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:33
То есть с коммерческой точки зрения Махмутов остался доволен!!!
Видать много денег намыл и довольный уходит.
А результаты... ну это как сказала Зарема не главное.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:32
На авито появилось объявление: требуется новый Коммерческий директор! Желательно со своей пилой))
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:22, ред.
"Очень доволен работой в клубе"
"За три сезона удалось много всего реализовать"
"Классный период, большие подписания."
Мощно наварили, супер попилили - забыл он добавить. )))
ИМХО, просто откровенное глумление над спартачами.
8dtdzk6ykjek
8dtdzk6ykjek
вчера в 14:21
Похоже ему помогли уйти
Гость
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