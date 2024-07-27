Коммерческий директор «Спартака» покинул клуб

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов подтвердил, что покидает клуб.
Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Спортбизнес».
Могу подтвердить уход с поста коммерческого директора «Спартака». Вчера был мой последний день. Очень доволен работой в клубе, за три сезона удалось много всего реализовать. Классный период, большие подписания. Много чего можно вспомнить и только с теплотой.
Махмутов работал в московском клубе с 2021 года. За этот период «красно-белые» подписали ряд крупных коммерческих контрактов.
"За три сезона удалось много всего реализовать"
"Классный период, большие подписания."
Мощно наварили, супер попилили - забыл он добавить. )))
ИМХО, просто откровенное глумление над спартачами.
"За три сезона удалось много всего реализовать"
"Классный период, большие подписания."
Мощно наварили, супер попилили - забыл он добавить. )))
ИМХО, просто откровенное глумление над спартачами.
Там что из русских один только Романцев ходит в консультантах?
Какие это такие "большие подписания"?
Соболев, Зиньковский...?
А вот прокол есть - Промес!!!
Там что из русских один только Романцев ходит в консультантах?
Какие это такие "большие подписания"?
Соболев, Зиньковский...?
А вот прокол есть - Промес!!!