Месси не примет участия в Матче всех звёзд МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит Матч всех звёзд МЛС из-за травмы, которую игрок получил на Кубке Америки. Одноклубник Месси форвард Луис Суарес также не сыграет в данном матче. Футболист испытывает дискомфорт в колене.
Игра звёзд состоится в среду. В ней лучшие футболисты МЛС сыграют против лучших игроков мексиканской лиги.
Ранее Месси попал в символическую сборную Кубка Америки 2024 по версии IFFHS.
стоило Месси просто так поучаствовать в Копе Америки,
этого оказалось достаточно, чтобы лидеры Реала в сб.Бразилии сразу сдулись.
Винисиус нормальный игрок, в отдельных важных матчах уничтожает.
но держать этот уровень на протяжении всего сезона ему и остальным не дано. хороших атлетов с кубиками полно, а вот настоящих футболистов почти не осталось.
стоило Месси просто так поучаствовать в Копе Америки,
этого оказалось достаточно, чтобы лидеры Реала в сб.Бразилии сразу сдулись.
Винисиус нормальный игрок, в отдельных важных матчах уничтожает.
но держать этот уровень на протяжении всего сезона ему и остальным не дано. хороших атлетов с кубиками полно, а вот настоящих футболистов почти не осталось.