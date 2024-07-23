Месси не примет участия в Матче всех звёзд МЛС

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вчера, 09:33

Нападающий «Интер Майами» пропустит Матч всех звёзд МЛС из-за травмы, которую игрок получил на Кубке Америки. Одноклубник Месси форвард также не сыграет в данном матче. Футболист испытывает дискомфорт в колене.

Игра звёзд состоится в среду. В ней лучшие футболисты МЛС сыграют против лучших игроков мексиканской лиги.