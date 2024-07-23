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Месси не примет участия в Матче всех звёзд МЛС

вчера, 09:33

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит Матч всех звёзд МЛС из-за травмы, которую игрок получил на Кубке Америки. Одноклубник Месси форвард Луис Суарес также не сыграет в данном матче. Футболист испытывает дискомфорт в колене.

Игра звёзд состоится в среду. В ней лучшие футболисты МЛС сыграют против лучших игроков мексиканской лиги.

Ранее Месси попал в символическую сборную Кубка Америки 2024 по версии IFFHS.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:00
👍👍👍👍👍👍👍
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32
Спасибо)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:57
Месси всё же молодец. Даже своим не присутствием в матче собрал здесь своих недоброжелателей или тех, кто "без него жить не может".
dlyaigry
dlyaigry ответ амурец (раскрыть)
вчера в 21:54
Интернет тебе в помощь
Capral
Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:54
Сильно!!!)))
амурец
амурец
вчера в 13:42
Уверен к моськи 1/3 титулов местные кубки. 1/3 проекты фифа, ну и 1/3 честно заработанные
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:39
Только не Моська, а Меська.
Capral
Capral
вчера в 13:30
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 13:26
    " Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона" (И.А.Крылов).
    амурец
    амурец ответ dlyaigry (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Хотелось бы перечень его титулов
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:50
    Даже если бы Месси был здоров, делать ему в этом матче нечего. Матч необязательный, а риск получить травму, даже на ровном месте, в его возрасте велик. Ни к чему. Впереди матчи чемпионата МЛС, которые куда важнее показушной встречи звёзд Лиги.
    Capral
    Capral ответ dlyaigry (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Ну и фиг с ним.)))
    dlyaigry
    dlyaigry ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:40
    Ему то что переживать???? Взял Кубок Америки, стал самым титулованным футболистом в истории. Переживать надо тому, кто провалился на ЧЕ и в очередной раз провалил сезон в СА))))
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus
    вчера в 12:20, ред.
    Публика будет неиствовствовать...🤣
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 11:38
    Признаться, меня это немало не волнует. Но Ваша информация, как всегда любопытная.
    👍👍👍👍👍👍👍
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ ProKop92 (раскрыть)
    вчера в 11:29
    Льорис Уго, Рики Пуч, Карлос Вела и Кьеллини из Лос Анжелес
    Джердан Шакири из Чикаго
    Бускетс и Жорди Алаба из Интер Майами
    Бернардески и Инсинье из Торонто
    Дриусси из Остин
    Акоста из Цинницинати
    не считая многочисленных сильных молодых бразильских и аргентинских игроков
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:21
    Аргентинец просто дает остальным шанс чего то добиться)
    стоило Месси просто так поучаствовать в Копе Америки,
    этого оказалось достаточно, чтобы лидеры Реала в сб.Бразилии сразу сдулись.
    Винисиус нормальный игрок, в отдельных важных матчах уничтожает.
    но держать этот уровень на протяжении всего сезона ему и остальным не дано. хороших атлетов с кубиками полно, а вот настоящих футболистов почти не осталось.
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 11:12
    Там есть звёзды, кроме Суареса и Месси? 😂
    Capral
    Capral
    вчера в 11:05
    Даже не представляю, как пистон переживет потерю очередной номинации в борьбе за ЗМ...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    EIIiada
    EIIiada
    вчера в 10:45
    Понятное дело, что с травмой играть не будет. Вообще, этот матч не нужен. Через пару дней начинается Кубок лиг. Лучше бы дали отдохнуть футболистам.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:36
    Успеет и на матч звёзд поиграть. Впереди важные игры
    t9mre9mkyhbn
    t9mre9mkyhbn
    вчера в 10:33
    Похоже месиканцы победят.
    амурец
    амурец
    вчера в 10:16
    Видать в Мексике хорошие игроки и гном понял что будет бесполезен
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 10:10
    Значит это будет матч "НЕ всех звезд"
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:09
    В унисон "старшему" товарищу!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 09:55
    Месси не примет участия в Матче всех звёзд МЛС.... Но всё равно будет признан лучшим игроком матча. И не спорьте.
    cm4bkqmc2cqz
    cm4bkqmc2cqz
    вчера в 09:53
    Куда ему с его ногой, должен восстановиться
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:37
    Это и так было понятно. А Суарес видимо решил "откосить"))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:37
    Травму надо лечить - это точно.
    Гость
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