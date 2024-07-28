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«Комо» объявил о трансфере Рафаэля Варана

вчера, 22:37

Пресс-служба «Комо» объявила о трансфере бывшего защитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.

Контракт с французом подписан на два сезона (с возможностью продления на ещё один год).

«Комо» объявил о трансфере Рафаэля Варана

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Комо  Варан Рафаэль
Перевод с x.com Фото: Сайт ESPN
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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 11:50
Комо вооружается
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:42
никогда не нравился, ноги иксом, пешеход, скатертью дорожка...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:36
По трансферам у Комо 1 конкурент - это Челси...)
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:46
Совсем Рафа по рукам пошел. В 31 год опуститься до Комо, это надо умудриться. Значит скорее всего расслабился и потерял форму. Иначе играл бы в условном Вильярреале, а не в аутсайдере Италии, который только поднялся из Серии Б
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:35
Странно...серия В...арена на 13 тыс.....
Недавно исполнился 31 год...пару сезонов мог бы попылить в топ-5...
Травмы наверное...несовместимые с топ-5....
Не знаю наверняка...но других причин не вижу...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:18
Комо много игроков покупает
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:03
Уже шумят)) а на поле не думаю, что что-то покажут. Во второй десятке будут наверно
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:01
Комо может пошуметь
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