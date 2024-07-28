«Комо» объявил о трансфере Рафаэля Варана

Пресс-служба «Комо» объявила о трансфере бывшего защитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.
Контракт с французом подписан на два сезона (с возможностью продления на ещё один год).
Пресс-служба «Комо» объявила о трансфере бывшего защитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.
Контракт с французом подписан на два сезона (с возможностью продления на ещё один год).
Недавно исполнился 31 год...пару сезонов мог бы попылить в топ-5...
Травмы наверное...несовместимые с топ-5....
Не знаю наверняка...но других причин не вижу...
Недавно исполнился 31 год...пару сезонов мог бы попылить в топ-5...
Травмы наверное...несовместимые с топ-5....
Не знаю наверняка...но других причин не вижу...