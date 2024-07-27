Мотта привёл сына Тюрама и просит вингера «Боруссии». В «Ювентусе» масштабная перестройка

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сегодня, 09:13

Необходимость, чтобы принять новую философию.

«Юве» продолжает подготовку к первому сезону при Тиаго Мотте, но пока не всё гладко – в недавнем контрольном матче уступили «Нюрнбергу» (0:3). Понятно, что играл далеко не основной состав, но интересно, насколько изменилась «старая синьора» за межсезонье.

Обновление вратарской бригады

Одна из наиболее острых задач, вставших перед туринцами по итогам сезона, это поиск вратаря. Долгое время первым номером был Войцех Щесны. Но поляку уже 34 года, он задумался о поиске команды для футбольной пенсии. На вратаря есть спрос в Саудовской Аравии, с июня переговоры с игроком ведёт «Аль-Наср».

Ещё в прошлом месяце сообщалось, что Щесны согласился на переход. Ему готовы были платить 19 миллионов евро в год, а «Юве» предложили четыре миллиона. В последний момент в борьбу за голкипера вмешалась «Монца», при этом ясно, что поляк в любом случае сменит команду летом. Для туринцев хорошо, что это выяснилось заранее – они успели подыскать альтернативу.

Тиаго Мотта продвигал кандидатуру Микеле Ди Грегорио из «Монцы». 27-летнего итальянца также пытался приобрести «Ливерпуль», но туринцы оказались расторопнее. Вратарь пришёл на правах аренды за четыре миллиона евро, соглашение предусматривает выкуп за 14 млн при выполнении простых условий.

Новички – молодёжь, работяга из «Виллы»

Туринцам требуется масштабная трансферная кампания, чтобы подогнать подбор игроков под требования Мотты. Вратарь – лишь верхушка айсберга. К этому моменту «бьянконери» успели усилить центральную ось и линию обороны.

Важным приобретением является Дуглас Луис, по нему переговоры растянулись на весь июнь. Туринцы пытались включить в сделку Уэстона МакКенни, но хавбек не договорился со «львами» по условиям контракта – вместо 20 млн евро «Юве» пришлось заплатить за Дугласа 50.

Чтобы сбалансировать центральную ось, помимо Луиса была достигнута договорённость с сыном Лилиана Тюрама Кефреном. 23-летний хавбек уже пять сезонов отыграл на профессиональном уровне за «Ниццу», стал частью костяка команды и созрел для нового вызова.

Также «Юве» взял 23-летнего латераля Хуана Кабраля у «Вероны» – Камбьязо на левом фланге нужен сменщик, так что логика трансфера ясна. Так «старая синьора» закрыла позицию левого защитника на долгие годы.

Ищут покупателей для Кьезы, МакКенни и талантливого воспитанника

Туринцы уже избавились от Илинга, Моизе Кина, Де Винтера и других выпускников клубной системы. Помимо них команду ищут для футболистов с истекающим контрактом.

Федерико Кьеза был неплох на старте минувшего сезона, когда попал в связку с Влаховичем. Оба раззабивались, только серб оказался более стабилен, тогда как итальянца снова настиг спад. Федерико, кажется, так и не обрёл себя в Турине, а его контракт истекает следующим летом, поэтому логичнее куда-то пристроить, чем рисковать с новым соглашением. На Кьезу претендует «Тоттенхэм», «шпоры» готовы выложить 30 млн евро. Также на него претендовали «Наполи» и «Рома», а «Интер» хотел дождаться следующего лета и забрать его свободным агентом. Сам Федерико предпочитает покинуть Италию.

На Уэстона спрос куда меньше – его не удалось отправить в «Астон Виллу», а за исключением англичан игрока готова подобрать только «Фиорентина». При этом «фиалки» принимают в расчёт фактор истекающего контракта, туринцам они готовы предложить лишь 10 млн евро.

Куда интереснее судьба Матиаса Суле. 21-летний талант из академии «Юве» прошлый сезон провёл во «Фрозиноне», где отметился 11 голами в 36 играх Серии А. Внимание на него обратили все итальянские гранды, а туринцы предпочитают продать воспитанника. Вмешаться пробовал «Лестер», но «Рома» оказалась настойчивее. «Бьянконери» получат от римлян 25+4 млн евро, сам вингер уже согласился на трансфер.

Цель – португальский рынок и Адейеми

Странно, что «старая синьора» хочет продать Суле, но при этом ищет усиление на фланги атаки. Приоритетной целью на рынке считается Карим Адейеми, который сверкнул в позапрошлом сезоне Бундеслиги за дортмундскую «Боруссию». За 22-летнего немца «чёрно-жёлтые» намерены выручить 45-50 миллионов евро – «шмелям» на руку, что помимо «бьянконери» за игрока готова побороться «Астон Вилла». Боссы «Юве» уже контактировали с окружением вингера, но согласиться на условия «Боруссии» не готовы, для этого пришлось бы продать нескольких футболистов.

Альтернативу видят в Вендерсоне Галено, который выступает за «Порту». На него ценник, вероятно, составит 30 млн евро плюс бонусы. Также в составе португальцев Мотту заинтересовал Пепе Акино. Параллельно туринцы ведут с «Порту» переговоры по аренде 21-летнего вингера Франсишку Консейсау – в соглашении хотят прописать обязательный выкуп.

Мотте нужна стремительная революция

Тиаго ставит футбол, который кардинально отличается от того, во что «Юве» играл при Аллегри. Итальянец уже перешёл на схему с двумя центральными защитниками, но игрокам к ней только предстоит привыкнуть. В клубе грядут масштабные изменения.

Для новой расстановки требуются игроки с совсем другим функционалом, более заточенные на игру с мячом. Отсюда масштабные перемены в составе. Обычно на перестройку уходит не одно трансферное окно – но на Мотту будет давить статус топ-клуба. Итальянцу позарез нужно успеть выстроить фундамент уже сейчас. Тем более учитывая, что силу набирает «Интер», в «Наполи» пришёл сверхмотивированный Конте, а от «Милана» непонятно, что ожидать.