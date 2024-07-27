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«Атлетико» согласовал переход чемпиона Европы

вчера, 12:13

Защитник «Реала Сосьедад» Робин Ле Норман переходит в «Атлетико».

Мадридский клуб и команда из Сан-Себастьяна достигли соглашения о трансфере игрока. Контракт будет оформлен в ближайшие дни, когда футболист вернётся из отпуска после победы на чемпионате Европы в Германии в составе сборной Испании.

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Все комментарии
EIIiada
EIIiada
вчера в 15:31
Решил почитать о нем. Не нашел причины, почему его не пригласили в сборную Франции. Также как Ляпорта. Оба родились во Франции. Ляпорт даже за молодежную сборную Франции 50 матчей сыграл.

Все набросились на аргентинцев, а тут белых французов в сборную не берут и никого это не волнует. Теперь Ле Норман и Ляпорт чемпионы Европы в составе Испании.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:55
Мадридский автобус ещё сильнее усиливается.
an52497c27tw
an52497c27tw
вчера в 13:16
Теперь он столичный игрок
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:26
Хороший игрок, пригодится атлетам
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