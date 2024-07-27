«Атлетико» согласовал переход чемпиона Европы

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вчера, 12:13

Защитник «Реала Сосьедад» переходит в «Атлетико».

Мадридский клуб и команда из Сан-Себастьяна достигли соглашения о трансфере игрока. Контракт будет оформлен в ближайшие дни, когда футболист вернётся из отпуска после победы на чемпионате Европы в Германии в составе сборной Испании.