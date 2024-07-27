«Атлетико» согласовал переход чемпиона Европы

Защитник «Реала Сосьедад» Робин Ле Норман переходит в «Атлетико».
Мадридский клуб и команда из Сан-Себастьяна достигли соглашения о трансфере игрока. Контракт будет оформлен в ближайшие дни, когда футболист вернётся из отпуска после победы на чемпионате Европы в Германии в составе сборной Испании.
Все набросились на аргентинцев, а тут белых французов в сборную не берут и никого это не волнует. Теперь Ле Норман и Ляпорт чемпионы Европы в составе Испании.
Все набросились на аргентинцев, а тут белых французов в сборную не берут и никого это не волнует. Теперь Ле Норман и Ляпорт чемпионы Европы в составе Испании.