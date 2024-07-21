Виллиан Жозе пропускает матч с «Оренбургом»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе не прилетел на матч с «Оренбургом».
Причина отсутствия футболиста на игре неизвестна, но ранее сообщалось о проблеме игрока с лишним весом.
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе не прилетел на матч с «Оренбургом».
Причина отсутствия футболиста на игре неизвестна, но ранее сообщалось о проблеме игрока с лишним весом.
Причина отсутствия футболиста на игре неизвестна, но ранее сообщалось о проблеме игрока с лишним весом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384551/villian-zhoze 21.07.2024
- Ну так выход игрока на поле и стал бы удачным решением его сбросить. А если учесть и нервы - ещё бы и в минус ушёл...
Причина отсутствия футболиста на игре неизвестна, но ранее сообщалось о проблеме игрока с лишним весом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384551/villian-zhoze 21.07.2024
- Ну так выход игрока на поле и стал бы удачным решением его сбросить. А если учесть и нервы - ещё бы и в минус ушёл...