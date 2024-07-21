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Виллиан Жозе пропускает матч с «Оренбургом»

21 июля 2024, 17:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе не прилетел на матч с «Оренбургом».

Причина отсутствия футболиста на игре неизвестна, но ранее сообщалось о проблеме игрока с лишним весом.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
21 июля в 19:45
Виллиан Жозе пропускает матч с «Оренбургом»
Причина отсутствия футболиста на игре неизвестна, но ранее сообщалось о проблеме игрока с лишним весом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384551/villian-zhoze 21.07.2024
- Ну так выход игрока на поле и стал бы удачным решением его сбросить. А если учесть и нервы - ещё бы и в минус ушёл...
xr76mzazxdu5
xr76mzazxdu5
21 июля в 18:05
Отсутствие нападающего Виллиана Жозе на матче «Спартака» с «Оренбургом» остаётся загадкой. Возможно, у него были личные причины пропустить игру или проблемы со здоровьем. Будем надеяться, что он скоро вернётся в строй и поможет команде добиться успеха.
Ironigor
Ironigor
21 июля в 17:58
Короче говоря, одни проблемы с ним.
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