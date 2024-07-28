Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Соболев отсутствует в заявке «Спартака» на матч с «Химками»

вчера, 13:57
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий Александр Соболев не попал в заявку «Спартака» на сегодняшний матч РПЛ против «Химок».

Ранее игрок был отстранён от тренировок с первой командой «красно-белых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПольша стала кандидатом на проведение женского чемпионата Европы-2029
26 июля
СлухиТер Штеген — главный кандидат на получение капитанской повязки в «Барсе»
26 июля
Виллиан Жозе пропускает матч с «Оренбургом»
21 июля
Личка рассказал о ротации игроков на вратарской позиции в «Динамо»
20 июля
В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо не сыграет с «Крыльями Советов»
20 июля
ОфициальноСтало известно, под каким номером будет выступать новичок МЮ Йоро
20 июля
Сортировать
Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:21
Деньги превращают любого русского игрока не отягощенного интеллектом в полено это аксиома. Какой Соболь был ДО подписания контракта и после-2 разных игрока. Менталитет такой-разбогатеть а там все до одного места. Тем мы и отличаемся в футбольном подходе с испанцами немцами да кем угодно которые выходят ИГРАТЬ а не набивать мошну любой ценой. Сегодня увидя игру Барко с контрактом 2.5 миллиона задумался-за что столько же получает дуб Зобнин? Или почти столько же Умяров?...А Соболь-пропади пропадом..
d1metras
d1metras
вчера в 20:15
Все правильно,по матчу с Оренбургом видно было,что он уже о Зените думает.. да и без него в атаке сегодня неплохо сыграли,технично довольно.. так что надеюсь его больше на поле не увижу в футболке Спартака.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:07
А кто должен вместо Рябчука? Днина Хлусевич?
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:06
Всё верно делают. Он мыслями вне команды и физически и психологически сейчас очень плох. Его место на сегодня максимум на скамейке. Пусть оттуда и доказывает.
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 18:03
Всё правильно. Он мыслями не в Спартаке находится и играть не желает.
246muf572j85
246muf572j85
вчера в 17:00
Похоже с ним будут прощаться
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:13
Столько сколько просит за него Спартак немного клубов могут заплатить....да и те что могут пока и без него справляются....и острой необходимости не видно....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:08
Мне кажется, что в его нынешнем физическом и психологическом состоянии, как показала игра в Оренбурге он в РПЛ серьезные клубы не заинтересует. Сдал сильно в прошлом сезоне, а этом пока тоже неважно. Могу ошибиться, но боюсь, что нет
alexando1974
alexando1974
вчера в 16:00
полено отдыхает и в спартаке и в зените он ненужен!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:59
Ничего удивительного, его же отстранили. Может в заявку Спартака-2 попадет.
амурец
амурец ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:41
Тренер долбень
adekvat
adekvat ответ jv4vn69pbj8a (раскрыть)
вчера в 15:35
Сегодня второе будет поражение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:25
Кто то удивился ??
Если он и в заявку на тренировку не попадает...то почему должен в этой быть ??

Пока отыграли в Химках 22 минуты......
Соболевозаменители не феерят....
Счёт 0:0...
jv4vn69pbj8a
jv4vn69pbj8a
вчера в 15:18
Лихо Спартак начинает сезон, с поражения от клуба из зоны вылета, да еще и скандала. Скоро остро станет вопрос об увольнении главного тренера. Какая уж тут погоня за Зенитом, не до этого.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:17
Забавные фотки у игроков Спартака, но без Соболева со склееными ластами всё-равно не смотрится))
mrgp9n8827u9
mrgp9n8827u9
вчера в 15:16
Соболев подождет, когда физрука очередного уволят, бабки от сделки поделят и опять будет играть как раньше, стряхивая слезу.
kjkvegzx2pth
kjkvegzx2pth
вчера в 15:13
Неужели Бревноболева купили за 20 миллионов?
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:13
Соболев, как игрок, очень предсказуем...
Его завышенная самооценка была ожидаема.
Он рискует превратиться в сбитого лётчика.
Да и пёс с ним, таких как он много было.
lotsman
lotsman
вчера в 15:08
Ну не заявили его и что? Сенсация?
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:04
Тренеру виднее..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:58
Был Соболев и весь вышел.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:48
Эксперемннты, эксперементы.....и больше ни чего
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:42
Да уж!
Спартаку вот прям самое время щас заниматься публичной воспитательной работой!
Да будь Соболь хоть трижды дуралеем, это не повод надувать щёки, выносить сор из избы и кичиться эмблемой клуба, когда достойной альтернативы ему нет!

P.S. Бестолковая позиция тренерского штаба КБ налицо.
4RT
4RT
вчера в 14:41
Да поменяйте еге на Сергеева и больше им мозги не парьте
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:36
Похоже, Станкович тоже такой же экспериментатор, как и Абаскаль.
Хорошо, если эти эксперименты на пользу Спартаку пойдут.
Абаскалю-то все его "эксперименты" боком вышли...
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:34
Потерялся мальчик!
Нашедшему - вернуть в Шапито для дальнейшего продвижения в Лучшую Лигу Мира
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:33
Уверены?
Ну посмотрим, посмотрим...
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:32, ред.
Посмотрел расстановку...
Дожили: Игнатов в роли "острия атаки"....
Что, никого более не нашлось, или Станкович вообще ничего не понял за то время, пока тренирует Спартак?
ПО-ЧЕ-МУ ОПЯТЬ Рябчук вышел на поле?
Его сплавлять нужно пока трансферное окно совсем не закрылось хоть куда-нибудь. а он в основе выходит... ((
А у Химок-то достаточно крепенькая линия атаки: могут и врезать Спартаку.
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:21
Наоборот, законсервировали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:17
Готовят игрока к переходу в Зенит. В смысле, портят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 