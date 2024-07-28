Соболев отсутствует в заявке «Спартака» на матч с «Химками»

Нападающий Александр Соболев не попал в заявку «Спартака» на сегодняшний матч РПЛ против «Химок».
Ранее игрок был отстранён от тренировок с первой командой «красно-белых».
Нападающий Александр Соболев не попал в заявку «Спартака» на сегодняшний матч РПЛ против «Химок».
Ранее игрок был отстранён от тренировок с первой командой «красно-белых».
Хорошо, если эти эксперименты на пользу Спартаку пойдут.
Абаскалю-то все его "эксперименты" боком вышли...
Хорошо, если эти эксперименты на пользу Спартаку пойдут.
Абаскалю-то все его "эксперименты" боком вышли...
Спартаку вот прям самое время щас заниматься публичной воспитательной работой!
Да будь Соболь хоть трижды дуралеем, это не повод надувать щёки, выносить сор из избы и кичиться эмблемой клуба, когда достойной альтернативы ему нет!
P.S. Бестолковая позиция тренерского штаба КБ налицо.
Спартаку вот прям самое время щас заниматься публичной воспитательной работой!
Да будь Соболь хоть трижды дуралеем, это не повод надувать щёки, выносить сор из избы и кичиться эмблемой клуба, когда достойной альтернативы ему нет!
P.S. Бестолковая позиция тренерского штаба КБ налицо.