Личка прокомментировал ошибку Лещука в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об ошибке вратаря Игоря Лещука в матче Кубка России против «Спартака» (0:3). Голкипер на 37-й минуте отразил удар Даниила Зорина, но на добивании результативно сыграл Манфред Угальде.
Игорь отбивал, попал мяч в Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка. Сравним с ситуацией Окишора, у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки.
Личка говорит про фарт Спартака. Оно и понятно, он снова будет двое суток ныть про невезение, как весной... Но вот вопрос: Личка, из шести последних игр со Спартаком- выиграл одну, в кубке, да и то, когда Спартак уже занял 1-е место в группе и готовился к игре с Зенитом в первенстве. Остальные проиграл. И что, все победы Спартака были на фарте?! А не проще ли признать собственную тренерскую убогость и несостоятельность?! Три разных тренера Спартака, по очереди побеждали Личку, с общей разницей мячей 10:4!!!!!!! Что это- фарт или нечто большее???
Личка говорит про фарт Спартака. Оно и понятно, он снова будет двое суток ныть про невезение, как весной... Но вот вопрос: Личка, из шести последних игр со Спартаком- выиграл одну, в кубке, да и то, когда Спартак уже занял 1-е место в группе и готовился к игре с Зенитом в первенстве. Остальные проиграл. И что, все победы Спартака были на фарте?! А не проще ли признать собственную тренерскую убогость и несостоятельность?! Три разных тренера Спартака, по очереди побеждали Личку, с общей разницей мячей 10:4!!!!!!! Что это- фарт или нечто большее???
И таких игроков в лиге добрая половина, а то и больше.
Может пора уже принять решение о сокращении РПЛ.
Достаточно иметь в составе вышки до 10-12 команд.
Проводить можно спаренные матчи в четыре круга.
И таких игроков в лиге добрая половина, а то и больше.
Может пора уже принять решение о сокращении РПЛ.
Достаточно иметь в составе вышки до 10-12 команд.
Проводить можно спаренные матчи в четыре круга.