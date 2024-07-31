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Личка прокомментировал ошибку Лещука в матче со «Спартаком»

31 июля 2024, 22:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об ошибке вратаря Игоря Лещука в матче Кубка России против «Спартака» (0:3). Голкипер на 37-й минуте отразил удар Даниила Зорина, но на добивании результативно сыграл Манфред Угальде.

Игорь отбивал, попал мяч в Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка. Сравним с ситуацией Окишора, у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:01
не понимаю слабого вратаря оставили, а Шунина выгнали Лунёв кстати частенько травмируется и в Зените по пол года лечился и в Байере так что зря выгнали Шунина
Capral
Capral
вчера в 11:28, ред.
При всей моей органической неприязни к Лещуку, я снова заступлюсь за него. Понятно, что он ошибся и этот ляп не первый, и наверняка не последний... Но во-первых, где были защитники Динамо и почему последний игрок позволил Угальде выскочить из-за спины, почему вратаря, никто не страховал?! А матч проиграл не Лещук, а тренер- прежде всего. Потому что, изначально, и стартовый состав, и тактика- были выбраны неправильно. Ведение игры, по ходу, было неверным, потому что позволили сопернику включить контрпрессинг, потому что все подборы были проиграны, команда, морально оказалась неготовой к игре. Тюкавин стоял, как обычно всю игру и тд, и тп... Причин, у этого поражения много, но главная- тренерская.

Личка говорит про фарт Спартака. Оно и понятно, он снова будет двое суток ныть про невезение, как весной... Но вот вопрос: Личка, из шести последних игр со Спартаком- выиграл одну, в кубке, да и то, когда Спартак уже занял 1-е место в группе и готовился к игре с Зенитом в первенстве. Остальные проиграл. И что, все победы Спартака были на фарте?! А не проще ли признать собственную тренерскую убогость и несостоятельность?! Три разных тренера Спартака, по очереди побеждали Личку, с общей разницей мячей 10:4!!!!!!! Что это- фарт или нечто большее???
112910415
112910415
вчера в 05:08
тренер, короче, не ошибся с составом ... )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 04:59
Может другой матч смотрел, но не могу вспомнить ни одной ошибки у Лещука
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 03:42
Лещук слабый вратарь, постоянно допускает ошибки. Лунев надежнее его.
Alex_67
Alex_67
вчера в 03:26
Лещук не соответствует требованиям клуба РПЛ.
И таких игроков в лиге добрая половина, а то и больше.
Может пора уже принять решение о сокращении РПЛ.
Достаточно иметь в составе вышки до 10-12 команд.
Проводить можно спаренные матчи в четыре круга.
ABir
ABir
вчера в 01:14
Спартак последнее время удачно играет с Динамо. Причина - просто Спартак лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:09
Всегда ставь его на матчи со Спартаком. Соперника тоже надо радовать...
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