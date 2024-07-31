Личка прокомментировал ошибку Лещука в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» высказался об ошибке вратаря в матче Кубка России против «Спартака» (0:3). Голкипер на 37-й минуте отразил удар Даниила Зорина, но на добивании результативно сыграл Манфред Угальде.

Игорь отбивал, попал мяч в Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка. Сравним с ситуацией Окишора, у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки.