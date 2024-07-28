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Лунёв: «За аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги»

вчера, 12:24

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв дал комментарий касательно цен в Москве.

Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли. А насчет продуктов — не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 21:56
Лунёв наверное сравнивает цены в Баку и Москве.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:23
Не позорился бы...
А что говорить приезжим студентам с коммерческих отделений?
Шуnя771
Шуnя771 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:20
Так его туда палкой не загонишь...
Все стремятся "ближе" к "Москва-Сити"))
DXTK
DXTK
вчера в 19:16
Снимай в хрущевке пока их все не снесли..........
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:38
Сколько у вас яйца стоят? Только не Ваши, а у вас...)))
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:04
В Ливеркузене яйца дороже стоят)
ABir
ABir
вчера в 14:51
Вначале кажется, что дорого, а если сравнить свою зарплату, с зарплатами и пенсиями большинства москвичей, то и цены не будут казаться такими заоблачными.
g2thkpc42p58
g2thkpc42p58
вчера в 14:43
Уже им то плакаться, с их миллиоными зарплатами
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:24
В России все дорого и еда и аренды квартиров а зарплата стоит на месте
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:15, ред.
Меня, как и наверное многих, такой ответ Лунёва несколько озадачил. Ну во-первых Андрей родом из Москвы и для него не должно быть неожиданностью условия аренды жилья в столице, а второе Лунёв далеко небедный человек, чтобы экономить на съёме квартиры и жить на базе, в то время, как его жена с ребёнком находятся не Бог весть где. И всё же хочется верить, что это интервью Лунёв давал давно, сразу по приезду в новую команду и в настоящее время решил для себя квартирный вопрос, а заодно и воссоединение с семьёй, чтобы уже жена совершала покупки в продуктовом магазине, а может и предметы интерьера в свою новую квартиру. Сейчас Лунёву тридцать три и пора подумать о постоянном месте жительства, тем более, что по окончании контракта в московском Динамо, ему будет уже тридцать пять, если только он не собрался куда-нибудь к тёще в башкирскую провинцию на пасеке пчёлок разводить.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 14:10
Ну вот, пусть за тебя деревенщина и заплатит. Ты же, такое красочное интервью выдал в его адрес...
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:47
Вот ей богу, лучше бы молчал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:41, ред.
Лунёв первый москвич жалующийся на дороговизну аренды квартир в Москве...)))

Ждём следующий выпуск передачи от Лунёва "Неподъёмные цены московских продуктов"...где нам подробно расскажут на сколько десяток яиц в Ливеркузене дешевле чем в Москве....)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:39
Купи тур палатку и спальный мешок - аренда снизится в 1000 раз ..
и ныть не надо..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:32
Бедный лунтик, даже денег не хватает в магазин сходить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:31

Андрюха , но это как то даже не серьёзно...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:22
Это смотря какую квартиру снимать. Зависит от потребностей
a-league
a-league
вчера в 13:21
Если денег нет, то можно на вокзале пожить или на теплотрассе
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:13
Осенью ещё вырастут
br3s6ads4z9p
br3s6ads4z9p
вчера в 13:06
Это в Питере Лунев ни за что не платил и все ему не нравилось.
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