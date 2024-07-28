Лунёв: «За аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги»

Вратарь «Динамо» дал комментарий касательно цен в Москве.

Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли. А насчет продуктов — не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин.