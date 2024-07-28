Лунёв: «За аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв дал комментарий касательно цен в Москве.
Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли. А насчет продуктов — не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин.
Ждём следующий выпуск передачи от Лунёва "Неподъёмные цены московских продуктов"...где нам подробно расскажут на сколько десяток яиц в Ливеркузене дешевле чем в Москве....)))
Ждём следующий выпуск передачи от Лунёва "Неподъёмные цены московских продуктов"...где нам подробно расскажут на сколько десяток яиц в Ливеркузене дешевле чем в Москве....)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!