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«Зенит» запустил сезонную кампанию

31 июля 2024, 13:18

«Зенит» объявил о запуске сезонной кампании под лозунгом «Всё в наших цветах».

Победитель задаёт тон. Победитель задаёт цвет. Вот уже шесть лет подряд главные цвета российского футбола — сине-бело-голубые. Наши цвета. Новый сезон — всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас — в сезон столетия «Зенита». Потому что это наш сезон — и в нашем сезоне всё будет по-нашему. Всё в наших цветах.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Инсаров (раскрыть)
31 июля в 17:34
    Инсаров
    Инсаров
    31 июля в 15:18
    Голубые львы - это звучит как - то двусмысленно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    31 июля в 13:20
    Это вообще к чему? Зачем? Или просто напомнить, что в юбилей скоро?
    Гость
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