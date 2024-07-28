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Ибрагимович опубликовал фотографию с Холандом

вчера, 18:25

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Мино Райола гордился бы тобой», — написал швед. Напомним, что Мино Райола был агентом Ибрагимовича и Холанда.

Ибрагимович опубликовал фотографию с Холандом

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:48
Пришли к фото консенсусу!)
Удачи!
Baggio R.
Baggio R. ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:51
Да мне на него фиолетово. Просто ничего общего у них нет, кроме того, что оба с хвостом)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:13
Дружище!
Да я поддержал первого юзера этой статьи!
Что ты так серьёзно анализируешь?
Если тебя как болельщика Холанда это обижает я могу удалить пост?)
Baggio R.
Baggio R. ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Там такое сходство, что даже Ибрагимовичу не пришло бы в голову подобное.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:59
В предложении "бы" главное...)
И знак ")"....)
Baggio R.
Baggio R. ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:45
Вот его отец Альф-Инге, как две капли. Какой ещё Ибрагимович?!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:28
Мну не удивился бы в признании Ибры, что белобрысый его внебрачный!
И в глазах и в оскале что то есть общее!)
9g9xzcenm7eg
9g9xzcenm7eg
вчера в 18:27
Они чем-то даже похожи
Гость
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