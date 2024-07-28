Ибрагимович опубликовал фотографию с Холандом

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Мино Райола гордился бы тобой», — написал швед. Напомним, что Мино Райола был агентом Ибрагимовича и Холанда.
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Мино Райола гордился бы тобой», — написал швед. Напомним, что Мино Райола был агентом Ибрагимовича и Холанда.
Удачи!
Удачи!
Да я поддержал первого юзера этой статьи!
Что ты так серьёзно анализируешь?
Если тебя как болельщика Холанда это обижает я могу удалить пост?)
Да я поддержал первого юзера этой статьи!
Что ты так серьёзно анализируешь?
Если тебя как болельщика Холанда это обижает я могу удалить пост?)
И знак ")"....)
И знак ")"....)
И в глазах и в оскале что то есть общее!)
И в глазах и в оскале что то есть общее!)