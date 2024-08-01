Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Реал» уступил «Милану» в первом матче Эндрика

вчера, 08:18
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Милан» обыграл «Реал» в товарищеском матче (1:0).

Победный для итальянской команды мяч забил Самуэль Чуквуэзе на 55-й минуте. Первую игру за мадридский клуб провёл 18-летний нападающий Эндрик, недавно официально перешедший из «Палмейраса».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Вчера, 08:15
«Челси» одержал победу над «Америкой»
Вчера, 08:12
«Наполи» обыграл «Брест» в товарищеском матче
31 июля
Минское «Динамо» уступило «Лудогорцу» по сумме встреч и вылетело из ЛЧ
31 июля
Гол Кевина помог «Краснодару» обыграть ЦСКА в матче Кубка России
31 июля
«Ахмат» крупно обыграл «Пари НН» в матче Кубка России
31 июля
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:57
Такого ни у кого нету!))
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:53
Кубок Ауди
112910415
112910415
вчера в 13:15
да придёт оптимизм в души болельщиков !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:05
Команды прокатились по туристическому маршруту...
Типа, как у нас стало модно: Агро туризм...
В нашем случае - Спорт туризм, с участием двух евро клубов))
FreshMeat
FreshMeat ответ амурец (раскрыть)
вчера в 10:29
И как же Милан втоптал в Лиге Чемпионов ПСЖ в прошлом году?
Госпади иксперды. Типа Реал никогда не огре6ает ни от кого, непобедимая команда, ага.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:11
Милан прям чемпион товарняков)) Мс побили 3:2, теперь Реал 1:0, дайте им уже кубок какой-нибудь))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:02
Чефер скоро доиграется: не ровен час, как за товарняк в Штатах тимы будут получать больше, нежели в ЛЧ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:57
А когда проходит период товарищеских игр и наступает пора официальных - всё как то невзначай меняется...
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:56
Это был всего лишь товарищеский матч
амурец
амурец
вчера в 08:36
Всего лишь таварняк, на официальном матче Реал бы просто втоптал Милан (при всем уважении к к Милану)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:25
Не пойму, что им в америке-мёдом намазано?...
lotsman
lotsman
вчера в 08:22
Это всего лишь товарняк. В официальном матче Реал бы не уступил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:22
Милан умеет обыгрывать Реал.
9z3fta5ge26q
9z3fta5ge26q
вчера в 08:21
Для Милана матч точно был не товарищеский. Когда еще можно было Реал обыграть?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 