«Реал» уступил «Милану» в первом матче Эндрика

«Милан» обыграл «Реал» в товарищеском матче (1:0).
Победный для итальянской команды мяч забил Самуэль Чуквуэзе на 55-й минуте. Первую игру за мадридский клуб провёл 18-летний нападающий Эндрик, недавно официально перешедший из «Палмейраса».
«Милан» обыграл «Реал» в товарищеском матче (1:0).
Победный для итальянской команды мяч забил Самуэль Чуквуэзе на 55-й минуте. Первую игру за мадридский клуб провёл 18-летний нападающий Эндрик, недавно официально перешедший из «Палмейраса».
Типа, как у нас стало модно: Агро туризм...
В нашем случае - Спорт туризм, с участием двух евро клубов))
Типа, как у нас стало модно: Агро туризм...
В нашем случае - Спорт туризм, с участием двух евро клубов))
Госпади иксперды. Типа Реал никогда не огре6ает ни от кого, непобедимая команда, ага.
Госпади иксперды. Типа Реал никогда не огре6ает ни от кого, непобедимая команда, ага.