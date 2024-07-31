«Ахмат» крупно обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

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31 июля 2024, 22:57

«Ахмат» обыграл «Пари НН» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (4:1).

Гамид Агаларов на 26-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Кирилл Гоцук на 40-й сравнял счет. Антон Швец вернул «Ахмату» преимущество, а на 54-й и 60-й отличился Бернард Бериша.

После этой игры «Ахмат» лидирует в группе C (3 балла), «Пари НН» замыкает таблицу (0 очков).