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«Ахмат» крупно обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

31 июля 2024, 22:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)4 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Пари НН» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (4:1).

Гамид Агаларов на 26-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Кирилл Гоцук на 40-й сравнял счет. Антон Швец вернул «Ахмату» преимущество, а на 54-й и 60-й отличился Бернард Бериша.

После этой игры «Ахмат» лидирует в группе C (3 балла), «Пари НН» замыкает таблицу (0 очков).

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Все комментарии
zpg9swbqta27
zpg9swbqta27
вчера в 06:48
Пари легко отдал матч, кубок не в приоритете, готовятся к борьбе за выживание
tdt33a3y89kp
tdt33a3y89kp
вчера в 05:04
Пари НН безнадёжен, ФНЛ ждёт.
by25tsa9qzvc
by25tsa9qzvc
вчера в 04:47
Пари НН еще можно спасти, нужно уволить все руководство и главного тренера.
Alex_67
Alex_67
вчера в 01:02
Ахмат редко много забивает
Scorp689
Scorp689
вчера в 00:13
Меньше 3 - 4 мячей уже не пропускаем.... Проходной двор уже норма
TheBoLt
TheBoLt
31 июля в 23:26
Ахмат с победой! Смотрел параллельный матч, по игре ничего не скажу. Но уведомления о голах мне сыпались, даже интересно было, дойдет до неприличной цифры или нет.

Рискну предположить, что НН решили слить кубок в пользу чемпионата, это было бы логично в их ситуации, так как команда и так летит в пропасть и цепляется руками за воздух.

А вот Ахмату после двух ничьих в чемпионате (как и Краснодару сегодня) нужна была хорошая домашняя победа, первая в сезоне. Не уверен, что на дальней дистанции Ахмату нужно всерьез бороться за Кубок, было бы логично им приложить усилия сразу и нацелиться на место в середине таблицы. Но, повторюсь, при своих трибунах они обязаны были победить впервые в сезоне.

Командам желаю поработать на трансферном рынке в это окно, укрепить составы, набрать форму и показывать нам, нейтральным зрителям, хороший футбол. Удачи!
Гость
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