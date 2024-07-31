«Ахмат» крупно обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

«Ахмат» обыграл «Пари НН» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (4:1).
Гамид Агаларов на 26-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Кирилл Гоцук на 40-й сравнял счет. Антон Швец вернул «Ахмату» преимущество, а на 54-й и 60-й отличился Бернард Бериша.
После этой игры «Ахмат» лидирует в группе C (3 балла), «Пари НН» замыкает таблицу (0 очков).
Рискну предположить, что НН решили слить кубок в пользу чемпионата, это было бы логично в их ситуации, так как команда и так летит в пропасть и цепляется руками за воздух.
А вот Ахмату после двух ничьих в чемпионате (как и Краснодару сегодня) нужна была хорошая домашняя победа, первая в сезоне. Не уверен, что на дальней дистанции Ахмату нужно всерьез бороться за Кубок, было бы логично им приложить усилия сразу и нацелиться на место в середине таблицы. Но, повторюсь, при своих трибунах они обязаны были победить впервые в сезоне.
Командам желаю поработать на трансферном рынке в это окно, укрепить составы, набрать форму и показывать нам, нейтральным зрителям, хороший футбол. Удачи!
Рискну предположить, что НН решили слить кубок в пользу чемпионата, это было бы логично в их ситуации, так как команда и так летит в пропасть и цепляется руками за воздух.
А вот Ахмату после двух ничьих в чемпионате (как и Краснодару сегодня) нужна была хорошая домашняя победа, первая в сезоне. Не уверен, что на дальней дистанции Ахмату нужно всерьез бороться за Кубок, было бы логично им приложить усилия сразу и нацелиться на место в середине таблицы. Но, повторюсь, при своих трибунах они обязаны были победить впервые в сезоне.
Командам желаю поработать на трансферном рынке в это окно, укрепить составы, набрать форму и показывать нам, нейтральным зрителям, хороший футбол. Удачи!