«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в товарищеском матче (2:1).
На 13-й минуте мерсисайдцы открыли счёт — отличился Мохамед Салах. Фабиу Карвалью на 34-й удвоил преимущество команды. Кай Хаверц на 40-й забил единственный мяч в составе лондонского клуба.
Первый тайм больше контролировали игру Ливерпульцы, а вот во втором тайме уже Арсенал полностью контролировал игру, но увы, забить второй не смогли....
По матчу скажу так....Зинченко нужно либо срочно продавать, либо использовать строго в полузащите, подальше от своих ворот)...оба гола Ливерпкль забил из под него....
Через две недели начнется сезон в АПЛ удачи командам и главное начать сезон без травм
Первый тайм больше контролировали игру Ливерпульцы, а вот во втором тайме уже Арсенал полностью контролировал игру, но увы, забить второй не смогли....
По матчу скажу так....Зинченко нужно либо срочно продавать, либо использовать строго в полузащите, подальше от своих ворот)...оба гола Ливерпкль забил из под него....
Через две недели начнется сезон в АПЛ удачи командам и главное начать сезон без травм