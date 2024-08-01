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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

вчера, 08:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в товарищеском матче (2:1).

На 13-й минуте мерсисайдцы открыли счёт — отличился Мохамед Салах. Фабиу Карвалью на 34-й удвоил преимущество команды. Кай Хаверц на 40-й забил единственный мяч в составе лондонского клуба.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:52
Понятное дело товарняк и что это ничего не значит, но это лучше чем говорить что мы вынесем любого соперника и уже потом проигрывать товарняк (а-ля Тен Хаг).
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:15
Товарищеский матч, смешанные составы и всё такое, понятное дело, что тренеры что-то наигрывают, дают поиграть молодым и т.д и т.п
Первый тайм больше контролировали игру Ливерпульцы, а вот во втором тайме уже Арсенал полностью контролировал игру, но увы, забить второй не смогли....
По матчу скажу так....Зинченко нужно либо срочно продавать, либо использовать строго в полузащите, подальше от своих ворот)...оба гола Ливерпкль забил из под него....
Через две недели начнется сезон в АПЛ удачи командам и главное начать сезон без травм
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:13
Такую игру можно было и посмотреть, но блин опять посреди ночи...
p735ms7bfkd8
p735ms7bfkd8
вчера в 08:49
Думаю это временно,Арсенал отдаст им в чемпионате плюшку
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:17
Команды находятся в разных кондициях во время предсезонки
pfe52akzx7qw
pfe52akzx7qw
вчера в 08:16
Похоже у Ливерпуля спортивная форма игроков сейчас получше.
Гость
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