Гол Кевина помог «Краснодару» обыграть ЦСКА в матче Кубка России

«Краснодар» переиграл ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Кевин на 52-й минуте.
После этой игры «быки» идут на 2-м месте в группе C (3 балла), «армейцы» находятся на 3-й строчке (0 очков).
«Краснодар» переиграл ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Кевин на 52-й минуте.
После этой игры «быки» идут на 2-м месте в группе C (3 балла), «армейцы» находятся на 3-й строчке (0 очков).
Составы были у обоих команд ротационные. До гола ЦСКА был бесформенным и вообще не играл, даже вторым номером не пытались сыграть, автобус. После гола начали просыпаться, пошли замены. Что означает такая плохая игра ЦСКА ротационным составом? Очень плохую обойму игроков на скамейке, даже полумертвый Краснодар, ничего из себя не представляющий в этом сезоне, навязал свою игру и запер армейцев на их половине поля. Мало того, что полумертвый Краснодар, так еще и игроками со скамейки.
По одному голу было справедливо отменено после офсайдов, судья провел хорошую игру, вопросов к нему нет.
Понравилась игра Козлова, который напомнил мне Сперцяна пару лет назад: куда ни глянь на поле, он в самой гуще событий. Потрясающий игрок, очень рад его переходу к нам.
Вперед, быки!
UPD. Отвлекли, не дописал. Концовка матча примерно с 80 минуты полностью за ЦСКА, Или замены так сыграли, или установка была расслабиться и отдать инициативу. Второе было бы странно при домашних трибунах и трех неудачных матчах до этого. Мусаева на вынос, пожалуйста
Составы были у обоих команд ротационные. До гола ЦСКА был бесформенным и вообще не играл, даже вторым номером не пытались сыграть, автобус. После гола начали просыпаться, пошли замены. Что означает такая плохая игра ЦСКА ротационным составом? Очень плохую обойму игроков на скамейке, даже полумертвый Краснодар, ничего из себя не представляющий в этом сезоне, навязал свою игру и запер армейцев на их половине поля. Мало того, что полумертвый Краснодар, так еще и игроками со скамейки.
По одному голу было справедливо отменено после офсайдов, судья провел хорошую игру, вопросов к нему нет.
Понравилась игра Козлова, который напомнил мне Сперцяна пару лет назад: куда ни глянь на поле, он в самой гуще событий. Потрясающий игрок, очень рад его переходу к нам.
Вперед, быки!
UPD. Отвлекли, не дописал. Концовка матча примерно с 80 минуты полностью за ЦСКА, Или замены так сыграли, или установка была расслабиться и отдать инициативу. Второе было бы странно при домашних трибунах и трех неудачных матчах до этого. Мусаева на вынос, пожалуйста
Ну вот, как-то так. Повторюсь, немного получилось посмотреть. Но, даже при всем этом, чегото большего от футбола Николича я и не ждал. Несколько провалов ЦСКА в обороне, при контрах Краснодара- не совсем типичная картина для осторожного футбола серба, но видимо, желание армейцев отыграться было слишком велико, что ошибались в простых ситуациях...
Вобщем, Краснодар с победой!!! Рад за Мусаева!!! Ну а армейцам не переживать, сейчас кубок страны так испоганили новой схемой, что с третьего места в группе можно выиграть кубок. Называется, дожились...
Ну вот, как-то так. Повторюсь, немного получилось посмотреть. Но, даже при всем этом, чегото большего от футбола Николича я и не ждал. Несколько провалов ЦСКА в обороне, при контрах Краснодара- не совсем типичная картина для осторожного футбола серба, но видимо, желание армейцев отыграться было слишком велико, что ошибались в простых ситуациях...
Вобщем, Краснодар с победой!!! Рад за Мусаева!!! Ну а армейцам не переживать, сейчас кубок страны так испоганили новой схемой, что с третьего места в группе можно выиграть кубок. Называется, дожились...