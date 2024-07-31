Гол Кевина помог «Краснодару» обыграть ЦСКА в матче Кубка России

1722456020

31 июля 2024, 23:00

«Краснодар» переиграл ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Кевин на 52-й минуте.

После этой игры «быки» идут на 2-м месте в группе C (3 балла), «армейцы» находятся на 3-й строчке (0 очков).