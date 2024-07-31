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Гол Кевина помог «Краснодару» обыграть ЦСКА в матче Кубка России

31 июля 2024, 23:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» переиграл ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Кевин на 52-й минуте.

После этой игры «быки» идут на 2-м месте в группе C (3 балла), «армейцы» находятся на 3-й строчке (0 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:21
И тебе спасибо!!! Удачи и главное Здоровья!!! Пока!!!)))
Больше чем игра
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вчера в 23:20
Спасибо за разговор, Виктор. Мне спать надо. Я из Читы - это за байкалом. Время утро)
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:20
Тяжелый язык, сложный и мало приятный- это верно.
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:19
Всегда ненавидел их язык :))))
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:19
Хуже чем прежде, но не хуже чем везде.)))
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
И как нынче в Германии жить?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:18
Нет Дружище- это просто хобби. Я- пенсионер.
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Не знаком с таким. Виктор , ты этим зарабатываешь?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:16
Это копия- с картины Хруцкого.
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
Да, я видел. Думал картина художника какого-то, очень круто. Напоминает Гиппенрейтера
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:13
Я из Германии. Кстате, Макс, на этой страничке есть фотка картины- с цветами и фруктами, так вот- это я рисовал, можешь посмотреть, если интересно...
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:07
Хорошо, Виктор . Ты из Москвы?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:06
Семенович. Но по отчеству не обязательно, а то я чувствую себя полным стариком.))) Просто, Виктор.
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
Ок, мы на работе так и общаемся. Вас как по отчеству?
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:03
Ты со мной тоже)))
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
ВЫ, можете говорить со мной на ты. Мне лет меньше , чем вы за Динамо болеете
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 23:01
У меня таже история
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:01
Да чего мне переживать. Это раньше я очень сильно поражениям расстраивался. Сейчас, я понимаю, что вопрос в бабках, что до сих пор не расчитались за стадион, что новых, нормальных, игроков ждать не приходится)
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 22:59
Не переживайте, всё наладится, еще всё впереди!!!
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
И вам спасибо. С первым вашим комментарием не согласен. ЦСКА играл, все-таки, смешанным , очень смешанным, составом в отличии от Краснодара. Видимо Николичу не очень нуже этот кубок
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 22:57
И мне от Отца, он с 1936г болел за Динамо.
Спасибо за беседу, Максим!!! Удачи Вам!!!
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:56
Ну сейчас такое время - без спонсоров и денег не выживешь
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 22:55
Да никого они не предствляют, так, формально носят на груди литеру "Д"- к которой не имеют никакого отношения!!!
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:55
Это от отца досталось. Он всю жизнь болел за армейцев, сам хотел поступать в училище, но не взяли по здоровью. Очень приятно , Виктор
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 22:54
А меня Виктор зовут. Достойный выбор, товарищ Федотов- болеть за Славный ЦДКА!!!!!!!
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Я вот думаю дело не в банкирах а в эмблеме. Кого они представляют
Больше чем игра
Больше чем игра ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
Меня Максим зовут. Выбрал эту аву, т.к. это легенда клуба, внес вклад. Я считаю каждый кто носит эту форму должен вносить свой вклад или , хотя-бы, оставить всего себя на поле
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 22:51
А думать и не надо, жизнь сама распорядится, товарищ Гриша Федотов)))
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 22:50
Пятьдесят лет болеть... это долго - я и прожить столько не думаю)
Capral
Capral ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 22:48
Больше 50-ти лет болел за Динамо, сейчас отказался болеть за банкиров, потому что всю жизнь болел за ментов.
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