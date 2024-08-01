Клуб Серии А сделал предложение по Даку

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вчера, 15:32

Футбольный клуб «Кальяри» сделал предложение по трансферу нападающего «Рубина» и сборной Албании в размере 3 миллионов евро. Казанцы отклонили его. «Рубин» не намерен продавать Даку за сумму менее, чем 10 миллионов евро.

Албанец выступает за казанцев с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 2 матча, в которых отметился голом и голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее отец Даку сообщил, что его сыном интересуются многие клубы.