«Барселона» согласовала контракт с Ольмо

«Барселона» согласовала условия личного контракта с нападающим «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэлем Ольмо. Соглашение рассчитано до июня 2030 года.
Также каталонцы отправили новое официальное предложение в «РБ Лейпциг». Оно составляет 55 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в виде бонусов.
Ранее Ольмо дал понять, что хочет вернуться в «Барселону», несмотря на другие предложения.
Гави в единоборствах плох ))
Человек не одной игры Барсы не смотрел )))
Гави в единоборствах плох ))
Человек не одной игры Барсы не смотрел )))
Им бы крепышей по типу Канте или Видаля хавов взять..., чтоб на ногах стоять могли и в центре разрушать..., по типу Феди Вальверде в Реале.
P.S. Флик, смотрю, прицелился к Киммиху, да только тот вродь до конца контракта с Баварией намерен дружить..., а так игрок шикарственный.
Им бы крепышей по типу Канте или Видаля хавов взять..., чтоб на ногах стоять могли и в центре разрушать..., по типу Феди Вальверде в Реале.
P.S. Флик, смотрю, прицелился к Киммиху, да только тот вродь до конца контракта с Баварией намерен дружить..., а так игрок шикарственный.
Когда Уильямс больше нужен
Когда Уильямс больше нужен
а надо срочно продажи...пока не поздно.
а надо срочно продажи...пока не поздно.