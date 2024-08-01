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«Барселона» согласовала контракт с Ольмо

вчера, 12:58

«Барселона» согласовала условия личного контракта с нападающим «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэлем Ольмо. Соглашение рассчитано до июня 2030 года.

Также каталонцы отправили новое официальное предложение в «РБ Лейпциг». Оно составляет 55 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в виде бонусов.

Ранее Ольмо дал понять, что хочет вернуться в «Барселону», несмотря на другие предложения.

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31 июля
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Все комментарии
3ton
3ton ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:46
Гави кресты порвал , теперь хрусталь )))
Гави в единоборствах плох ))
Человек не одной игры Барсы не смотрел )))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:35
Об этом и речь.
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:34
Вы правы, эти игроки действительно травматичные, но и Ольмо не атлет и не груда мышц....такой же "хрупкий" как и эти троя
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Средняя линия у Барселоны - атас полный. Этих ребят соперники выводят из строя даже без нарушения правил - банальная игра плечо в плечо и всё: Гави/Педри/Йонг на бюллетени..., потому как парни не умеют группироваться, правильно падать и выбирать позицию при контактной игре.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:25
Отличного игрока подписали Каталонцы, но на мой взгляд Барселоне стоило идти за Неко Уильемсом, которого они так сильно хотели подписать, и который на мой взгляд был нужнее, чем Ольмо. Да, Ольмо игрок высокого уровня, но в Барселоне имеются Гави и Педри, плюс Френки Де Йонг имеется, так что позиция не самая "горящая" была, можно было бы и обойтись без него. Возможно, в клубе захотят избавиться от де Йонга, т.к у него и з/п высоченная, да и желающих купить его было много, думаю и Сити и МЮ с радостью подписали бы нидерландца! Вообщем, время покажет, а пока, пожелаю удачи Ольмо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:22
Хавбек Барселоне нужен, спору нет: Гави/Педри/Йонг - хрустали; они только в подыгрыше и созидании хороши, однако в единоборствах - полный аут. Гюндоган норм., но ему скоро 34 стукнет. Ольмо ? Он, не панацея, ибо тоже (как и тройка выше) квёлый - в Лейпциге 2/3 прошлого сезона на б/койке провалялся..., и если в Бундесе он такой, то в Ла Лиге ему в лазарете ваще постоянная койка потребуется.

Им бы крепышей по типу Канте или Видаля хавов взять..., чтоб на ногах стоять могли и в центре разрушать..., по типу Феди Вальверде в Реале.

P.S. Флик, смотрю, прицелился к Киммиху, да только тот вродь до конца контракта с Баварией намерен дружить..., а так игрок шикарственный.
Ron09
Ron09
вчера в 17:12
Лейпциг может спокойно запросить 75 млн или 100 млн через год
3ton
3ton
вчера в 16:21, ред.
Зачем ?
Когда Уильямс больше нужен
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:30
пока только покупки у Барсы.
а надо срочно продажи...пока не поздно.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:00, ред.
Хороший футболист, хороший клуб, хорошая цена, хороший контракт и хорошая перспектива. Все складывается хорошо и удачи ему на новом месте
Гость
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