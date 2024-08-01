«Барселона» согласовала контракт с Ольмо

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вчера, 12:58

«Барселона» согласовала условия личного контракта с нападающим «РБ Лейпциг» и сборной Испании . Соглашение рассчитано до июня 2030 года.

Также каталонцы отправили новое официальное предложение в «РБ Лейпциг». Оно составляет 55 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в виде бонусов.

Ранее Ольмо дал понять, что хочет вернуться в «Барселону», несмотря на другие предложения.