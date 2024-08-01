«Челси» принял предложение «Атлетико» по Галлахеру

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в Ла Лигу.
По информации источника, лондонский клуб принял предложение «Атлетико» о трансфере за 33 млн фунтов стерлингов. Теперь лондонцы ждут решения самого футболиста. Ранее хавбек отклонил второе предложение «синих» о контракте.
Что за бред? Ему никто в Челси не предлагал контракт. Он то хочет остаться, о чем всегда говорит в открытую. Его как раз таки американцы выживают из команды, это делается специально, дабы продать именно воспитанника, чтобы уложиться в ФФП, где они наломали дров. Аналогичная ситуация и с Трево Чалоба, которого даже не взяли не предсезонку. Талантливого воспитанника Хатчинсона, который провел отличный сезон в Чемпионшипе уже слили за 24 млн. Мутят воду наши олени-владельцы.
Что за бред? Ему никто в Челси не предлагал контракт. Он то хочет остаться, о чем всегда говорит в открытую. Его как раз таки американцы выживают из команды, это делается специально, дабы продать именно воспитанника, чтобы уложиться в ФФП, где они наломали дров. Аналогичная ситуация и с Трево Чалоба, которого даже не взяли не предсезонку. Талантливого воспитанника Хатчинсона, который провел отличный сезон в Чемпионшипе уже слили за 24 млн. Мутят воду наши олени-владельцы.