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«Челси» принял предложение «Атлетико» по Галлахеру

вчера, 12:39

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в Ла Лигу.

По информации источника, лондонский клуб принял предложение «Атлетико» о трансфере за 33 млн фунтов стерлингов. Теперь лондонцы ждут решения самого футболиста. Ранее хавбек отклонил второе предложение «синих» о контракте.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:17, ред.
«Ранее хавбек отклонил второе предложение «синих» о контракте»

Что за бред? Ему никто в Челси не предлагал контракт. Он то хочет остаться, о чем всегда говорит в открытую. Его как раз таки американцы выживают из команды, это делается специально, дабы продать именно воспитанника, чтобы уложиться в ФФП, где они наломали дров. Аналогичная ситуация и с Трево Чалоба, которого даже не взяли не предсезонку. Талантливого воспитанника Хатчинсона, который провел отличный сезон в Чемпионшипе уже слили за 24 млн. Мутят воду наши олени-владельцы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:45
Продешевили пенсы.
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