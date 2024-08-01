ПСЖ проявляет интерес к игроку «Баварии»

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вчера, 09:43

ПСЖ хочет подписать полузащитника «Баварии» и сборной Германии . Главный тренер парижан Луис Энрике лично заинтересован в приглашении опытного универсального игрока. В январе представители ПСЖ и «Баварии» встречались, чтобы обсудить ситуацию вокруг Киммиха.

Йозуа дал понять, что собирается отработать свой контракт, который заканчивается через год, до конца и не рассматривает Францию в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры. Однако ПСЖ не теряет надежды заполучить футболиста и готов подождать до следующего лета.

Ранее сообщалось, что французы подпишут полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.