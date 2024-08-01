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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГреция. Суперлига 2024/2025

Вице-президент ПАОКа: «Чалов подпишет с нами контракт на три года»

вчера, 11:02

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос подтвердил скорый переход нападающего ЦСКА и сборной России Фёдора Чалова в греческий клуб.

Чалов в Салониках. Все детали согласованы, ему осталось пройти медосмотр, и после этого в районе трёх часов дня по местному времени он подпишет контракт с нашим клубом на три года.

Ранее Чалов попрощался с ЦСКА.

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Все комментарии
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 05:01
Ну, ты это, , Федя..Сделай так, чтобы мы радовались твоим успехам…
112910415
112910415
вчера в 13:44
пусть станет греческим героем !
lotsman
lotsman
вчера в 13:23
Фёдор хороший игрок и надеюсь, что Паок станет для него начальной стадии для его мечты играть в европейских лигах. Я думаю, что не Паок его основная цель. Это только трамплин. Удачи ему.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:23
Пожелаем удачи Фёдору!
Пусть и из стана "врагов" Спартака, но всё же..., свой Человек за бугром!)
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Будем надеяться что мед комиссию он все же пройдет....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:05
Удачных игр в Греции Фёдору.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:05
Эпопея продолжается.
Ещё немного, ещё чуть чуть !))
Гость
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