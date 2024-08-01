Вице-президент ПАОКа: «Чалов подпишет с нами контракт на три года»

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос подтвердил скорый переход нападающего ЦСКА и сборной России в греческий клуб.

Чалов в Салониках. Все детали согласованы, ему осталось пройти медосмотр, и после этого в районе трёх часов дня по местному времени он подпишет контракт с нашим клубом на три года.