«Милан» объявил о подписании защитника сборной Сербии Павловича

Защитник «Ред Булл Зальцбург» и сборной Сербии Страхинья Павлович стал игроком «Милана». Контракт подписан до 30 июня 2028 года (с возможностью продления на год). Павлович будет выступать за «россонери» под номером 31.
Напомним, в прошедшем сезоне 23-летний серб сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 13 карточек (12 жёлтых и 1 красную). На чемпионате Европы Павлович провёл три игры.
но в целом "рабочий материал".
дальше от тренера зависит, посмотрим, что из этого выйдет)
а пока Милан побеждает Реал.
мелочь, но приятно.
но в целом "рабочий материал".
дальше от тренера зависит, посмотрим, что из этого выйдет)
а пока Милан побеждает Реал.
мелочь, но приятно.