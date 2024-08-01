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«Милан» объявил о подписании защитника сборной Сербии Павловича

вчера, 10:30

Защитник «Ред Булл Зальцбург» и сборной Сербии Страхинья Павлович стал игроком «Милана». Контракт подписан до 30 июня 2028 года (с возможностью продления на год). Павлович будет выступать за «россонери» под номером 31.

«Милан» объявил о подписании защитника сборной Сербии Павловича

Напомним, в прошедшем сезоне 23-летний серб сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 13 карточек (12 жёлтых и 1 красную). На чемпионате Европы Павлович провёл три игры.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:46
конечно, серб не гуру оборонительного мастерства.
но в целом "рабочий материал".
дальше от тренера зависит, посмотрим, что из этого выйдет)
а пока Милан побеждает Реал.
мелочь, но приятно.
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