«Милан» объявил о подписании защитника сборной Сербии Павловича

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вчера, 10:30

Защитник «Ред Булл Зальцбург» и сборной Сербии стал игроком «Милана». Контракт подписан до 30 июня 2028 года (с возможностью продления на год). Павлович будет выступать за «россонери» под номером 31.

Напомним, в прошедшем сезоне 23-летний серб сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 13 карточек (12 жёлтых и 1 красную). На чемпионате Европы Павлович провёл три игры.