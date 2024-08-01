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Анчелотти прокомментировал слухи о конфликте Эндрика и Рюдигера

вчера, 17:30

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг сведения о конфликте нападающего Эндрика и защитника Антонио Рюдигера.

Во время одной из тренировок немец грубо сыграл в отборе против бразильца, после чего толкнул его. Это стало поводом для слухов о разногласиях игроков. Рулевой высказался по теме:

Ничего не случилось, Рюдигер просто поприветствовал Эндрика.

Когда к нам присоединится Мбаппе, он сделает то же самое. Антонио – замечательный парень.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 08:50, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:47
    Везде своя прописка...где то "коридор"...где то что то ещё...
    В Реале "Приветствие Рюдигера"....
    "Ну здравствуй, малыш Эндрик"
    Hamman
    Hamman
    вчера в 22:41
    Ну что, все хейтеры Реала высказались? Конфликт у них видите ли, губу закатайте и слюни подотрите!
    Кто-то проблемы в составе придумывает, другой клички от себя раздаёт! НЕТ У РЕАЛА ПРОБЛЕМ! СОВСЕМ НЕТ!
    В этом сезоне Реал будет сильнее чем в предыдущем и это вам придется проглотить.
    EIIiada
    EIIiada
    вчера в 22:16
    Если Рюдигер просто поприветствовал Эндрика толчком, то как он прощается? Пинка дает?
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 21:46
    Уже?.. Хе..
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 20:01
    Рюдигер начал нервничать
    112910415
    112910415
    вчера в 19:07
    мир и дружба, короче
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 19:07
    сами игроки Реала называют Рюдигера - Психом)))
    Камавинга у них Пантерой. Куртуа - Жираф. есть и Сокол. прибыл и Черепаха.
    Винисиус?!.....пусть будет Белый Бим Черное ухо.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Или это просто в духе Антонио.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:14
    Дедовщина процветает.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:12
    Поверю на слово Карлу Великому, но не хотелось бы, чтобы в таком клубе были конфликты. Что касается Рюдигера, то он очевидно сдал. Его ошибки на недавнем ЧЕ, в Реале- видны невооруженным глазом. Его возвращение зимой в Реал, виделось как усиление и укрепление ЦЗ, но как видно- это не очень помогло. А вот появление в составе Мбаппе, мне видится не очень понятным. Как он будет делить левый фланг с Вини, тоже пока не понимаю...
    Вещий
    Вещий
    вчера в 17:38
    Ну если все так, то все хорошо...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:37
    странные манеры Рюдигера))
    но видать, так принято в королевском дворе.
    Гость
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