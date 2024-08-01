Анчелотти прокомментировал слухи о конфликте Эндрика и Рюдигера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг сведения о конфликте нападающего Эндрика и защитника Антонио Рюдигера.
Во время одной из тренировок немец грубо сыграл в отборе против бразильца, после чего толкнул его. Это стало поводом для слухов о разногласиях игроков. Рулевой высказался по теме:
Ничего не случилось, Рюдигер просто поприветствовал Эндрика.
Когда к нам присоединится Мбаппе, он сделает то же самое. Антонио – замечательный парень.
Камавинга у них Пантерой. Куртуа - Жираф. есть и Сокол. прибыл и Черепаха.
Винисиус?!.....пусть будет Белый Бим Черное ухо.
Камавинга у них Пантерой. Куртуа - Жираф. есть и Сокол. прибыл и Черепаха.
Винисиус?!.....пусть будет Белый Бим Черное ухо.