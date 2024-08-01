Анчелотти прокомментировал слухи о конфликте Эндрика и Рюдигера

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вчера, 17:30

Главный тренер «Реала» опроверг сведения о конфликте нападающего и защитника .

Во время одной из тренировок немец грубо сыграл в отборе против бразильца, после чего толкнул его. Это стало поводом для слухов о разногласиях игроков. Рулевой высказался по теме: