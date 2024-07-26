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ФИФА назначила эксперта для расследования инцидентов в матче Олимпиады

вчера, 09:53
Аргентина (до 23)Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Марокко (олимп.)Марокко (олимп.)Матч завершен

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение назначить эксперта по вопросам честности для поддержки необходимых расследований возможных нарушений правил после инцидентов, произошедших во время матча между сборными Аргентины и Марокко на Олимпиаде-2024.

После забитого на 16-й добавленной минуте аргентинцами гола марокканские болельщики выбежали на поле и бросили петарды в игроков команды соперника. Игру приостановили и возобновили только через два часа при пустых трибунах, также после VAR был отменён гол Кристиана Медины, в итоге встреча завершилась победой африканской сборной со счётом 2:1.

Ассоциация футбола Аргентины ранее подала официальную жалобу в ФИФА с целью добиться усиления мер безопасности участников турнира.

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Все комментарии
7tj8aq4hhk4j
7tj8aq4hhk4j
вчера в 14:10
Т.е. 16 добавленных минут это норм?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:06
Дичь конечно заставлять ждать команды два часа, чтобы доиграть каких-то две минуты. Раз побоялись дать технарь Марокко за поведение их фанатов, то уж дали бы тогда сразу финальный свисток и не мучали игроков тем более капитаны команд были согласны с этим.
lotsman
lotsman
вчера в 10:42
Криминалистов тоже надо привлечь.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:22
Будем надеяться, что эксперт будет проводить честные экспертизы, хотя в это верится с трудом...
Вспоминаются некоторые моменты розыгрыша последнего Кубка мира...
Каждого второго судью надо было пропускать через полиграф.
А здесь виновные скорее всего будут марокканцы...
8d68a4v2e25u
8d68a4v2e25u
вчера в 09:56
Назначение эксперта ФИФА для расследования инцидентов на матче Олимпиады является важным шагом для обеспечения честной игры и соблюдения правил. Это поможет выявить возможные нарушения и принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
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