ФИФА назначила эксперта для расследования инцидентов в матче Олимпиады

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вчера, 09:53

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение назначить эксперта по вопросам честности для поддержки необходимых расследований возможных нарушений правил после инцидентов, произошедших во время матча между сборными Аргентины и Марокко на Олимпиаде-2024.

После забитого на 16-й добавленной минуте аргентинцами гола марокканские болельщики выбежали на поле и бросили петарды в игроков команды соперника. Игру приостановили и возобновили только через два часа при пустых трибунах, также после VAR был отменён гол Кристиана Медины, в итоге встреча завершилась победой африканской сборной со счётом 2:1.