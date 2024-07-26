Безруков о рассмотрении шутки про «денежки»: «25 апреля впервые испугался»

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вчера, 10:49

Полузащитник «Рубина» рассказал о том, что происходило после его шутки, которую он произнёс 24 апреля по окончании матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:0).

После поединка игрок в телеэфире сказал: «Краснодар», ждём на карту денежки». В начале июня футболиста дисквалифицировали на три месяца условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей.