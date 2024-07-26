Безруков о рассмотрении шутки про «денежки»: «25 апреля впервые испугался»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о том, что происходило после его шутки, которую он произнёс 24 апреля по окончании матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:0).
После поединка игрок в телеэфире сказал: «Краснодар», ждём на карту денежки». В начале июня футболиста дисквалифицировали на три месяца условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Всё шло всплесками. 25-е — день тишины. На следующий день пошла реакция. Ещё я тем вечером вышел в эфир Коммент.Live. Это первый резкий скачок, а спустя время началась вторая волна.
О своей реакции на то, что вечером 25 апреля комитет по этике пообещал рассмотреть его слова
Тогда впервые и испугался. После игры у нас был выходной. И «Зенит» выложил видео с моими словами. Мне начали скидывать эти новости, звонили друзья. Пошёл вал новостей в прессе, комментарии звёзд. А я понять не мог, из-за чего весь этот сыр-бор.
[Понял] когда всё это затянулось на несколько дней. Страх отступил, началась дорога к принятию. (Улыбается.) А вначале было прямо страшно. Я не испытывал ничего подобного. Уж тем более не сталкивался с риском дисквалификации, отстранения от футбола. Эти переживания — самое моё большое наказание.
О том, что его слова всерьёз сравнивали со скандалом «Чайки» и «Черноморца» (матч признали договорным), а также о позиции РФС, что на тему стимулирования шутить нельзя
[Такие высказывания] вызывали недоумение. Как это можно подвязать к моим словам? Допустить, что я могу требовать с какого-то клуба вознаграждение, странно. До матча я не знал, как он сложится — а сейчас буду требовать деньги, причём на публике? Ну это же нелогично.