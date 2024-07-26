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Безруков о рассмотрении шутки про «денежки»: «25 апреля впервые испугался»

вчера, 10:49

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о том, что происходило после его шутки, которую он произнёс 24 апреля по окончании матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:0).

После поединка игрок в телеэфире сказал: «Краснодар», ждём на карту денежки». В начале июня футболиста дисквалифицировали на три месяца условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Всё шло всплесками. 25-е — день тишины. На следующий день пошла реакция. Ещё я тем вечером вышел в эфир Коммент.Live. Это первый резкий скачок, а спустя время началась вторая волна.

О своей реакции на то, что вечером 25 апреля комитет по этике пообещал рассмотреть его слова

Тогда впервые и испугался. После игры у нас был выходной. И «Зенит» выложил видео с моими словами. Мне начали скидывать эти новости, звонили друзья. Пошёл вал новостей в прессе, комментарии звёзд. А я понять не мог, из-за чего весь этот сыр-бор.

[Понял] когда всё это затянулось на несколько дней. Страх отступил, началась дорога к принятию. (Улыбается.) А вначале было прямо страшно. Я не испытывал ничего подобного. Уж тем более не сталкивался с риском дисквалификации, отстранения от футбола. Эти переживания — самое моё большое наказание.

О том, что его слова всерьёз сравнивали со скандалом «Чайки» и «Черноморца» (матч признали договорным), а также о позиции РФС, что на тему стимулирования шутить нельзя

[Такие высказывания] вызывали недоумение. Как это можно подвязать к моим словам? Допустить, что я могу требовать с какого-то клуба вознаграждение, странно. До матча я не знал, как он сложится — а сейчас буду требовать деньги, причём на публике? Ну это же нелогично.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ DEIVID_587 (раскрыть)
сегодня в 12:20
хз, я ж уже переобулся - что нурмагомедов много говорит так то. Так что вообще ни разу не поддерживаю вас.
Чтобы изучить ММА, чтобы изучить тактику, чтобы вести бизнес, чтобы действовать как селебрити за которым стоят ДЕСЯТКИ профессионалов (от технички до пиар-директора), с бренда которого кормятся, вероятно, уже даже СОТНИ людей. В чью честь называются СТАДИОНЫ - нужно иметь айкью. Без айкью невозможно выиграть 29 раз в юфс. Чтобы где надо - скандалить, где надо - провоцировать, где надо - хвалить - это ж не Хабиб лично себе речи пишет, если что.
Он общается с ТОПАМИ - промоутерами, тренерами, политиками, селебрити из шоу-биза - от них всяко можно набраться айкью, мудрости и хитрости. И мне кажется, он набрался - но без изменения своего имиджа.
Я когда впервые интервью хабиба "Один Хабиб - и ты погиб" прочел, я охренел. Он там вместо того чтобы говорить какой он крутой и как он побьет того или иного пРОТ я их всех щаталь - говорит о питании, воздухе во время трен лагеря, режиме дня и т.д., мотивации.
то же я слышал от Кличко (разумеется, младшего, более великого боксера), хотя старший тоже может об этом говорил, я прост не понял)))
Хабиб - топ - и оценивать айкью топов нам - серым мышам - которые хря небо коптят и кое как выживают - бесполезное занятие. Это как шипанзе будет критиковать бомжа. Он хоть и бомж, но все же далеко по развитию отстоит от обезьяны. Хотя обехьяана возможно более гармоничную жизнь живет
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 17:30
Нурмагомедов мало говорит, т.к. у него интеллект напрочь отсутствует. Чем он запомнился в интервью? Фразой - Это тупизна.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 17:17
блин, согласен. Очень жаль что вы меня переспорили не споря, но ВЫ ПРАВЫ. Значит, берем сурового мужика-мужика, который молчит в бороду как пример
Василий Копатович
Василий Копатович ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:57
у нурмагомедова как раз таки есть мнение на всё в этом мире. он то уж точно не молчит
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:46
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:37
Вся премия от Краснодара ушла у парня на штрафы, эх…
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:05
За базаром следить надо.
b2k4tp4jca88
b2k4tp4jca88
вчера в 15:35
Голова не только, что бы кушать.
Сп62
Сп62
вчера в 15:01, ред.
Я понимаю действия РФС, если бы Руслан представлял какое-нибудь должностное лицо в Рубине. Тогда с бьльшой натяжкой можно было принять высказывание о вознаграждении всерьёз. В данном случае я считаю принятые меры в отношении Руслана клиническим отсутствием чувства не юмора, а реальности. Как такие люди могут занимать руководящие посты, для меня вопрос. Хорошо, что до этих дней не дожил М. Жванецкий.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:52
И глубокий карман.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:51
Трудно ему: без рук, без ног, без мозгов, но с длиннющим языком.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:27
Не могу с уверенностью сказать про других, но Русланчик недалёкий человек. Понятно, что пошутил, но надо, когда это необходимо, держать язык за зубами и представлять возможные последствия своего "красноречия". Потому и недалёкий, что не представил. Хочу сказать тебе по-детски: " Так тебе и надо". В следующий раз умнее будешь. И другим наука.
zacev4ak2w5m
zacev4ak2w5m
вчера в 13:50
Болтают своим языком что попало, ответственности за это не боятся.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:43
Так и не сказал сколько денег получил
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:38
если отстранить от футбола на какое-то время, будет следить за базаром + будет другим не повадно болтать. Мужик болтать не должен, как я сейчас. Он должен предельно серьезно и лаконично быть, типа Нурмагомедова. Предельно таким, насупленным
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:33
Твое счастье что "Зенит" стал чемпионом, а то бы получил статью за взятки с пожизненным отстранением от футбола - Газпром такие шутки не приемлет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:15
Шутки шутками , но могут быть и... штрафы...)
lotsman
lotsman
вчера в 12:15
Смысл ажиотажа я не понял. Рубин хорошо сыграл, притормозил Зенит, дал шанс Краснодару, естественно можно запросить вознаграждение с Краснодара. В чём тут криминал?
adekvat
adekvat
вчера в 11:59
Слово не воробей, вылетит не поймаешь.
shlomo
shlomo
вчера в 11:20
Иногда лучше промолчать и так не шутить.... а то можно и покруче наказание поймать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:16
Шутки у него тупые, да и сам он умом не блещет
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:12
Паренёк не складно пошутил... Хотя лично я ничего страшного в его шутке не увидел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:10
Сколько уже можно мусолить эту тему? Сами же нагнетаете обстановку...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:07
Деньги любят тишину!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:01
Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
343j5svpvsc2
343j5svpvsc2
вчера в 11:01
Длинный язык ещё никого до добра не доводил
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