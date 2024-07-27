Тикнизян — на шутку журналиста про «Спартак»: «Ведёшь себя как дурачок»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, после матча «Динамо» — «Локомотив» работник СМИ у выхода из микст-зоны крикнул Наиру Тикнизяну:
Это дверь в «Спартак».
Защитник «железнодорожников» отреагировал:
Веди себя достойно. Ты тычешь мне камерой в лицо. Думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно. Если ты здесь находишься, то веди себя уважительнее с футболистами. Тем более после поражения. Ты себя ведёшь, как дурачок.
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Теперь я понимаю- оба насмотрелись Гайдая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, Вы, как всегда- Неподражаемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваши видео спасут мир, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Теперь я понимаю- оба насмотрелись Гайдая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, Вы, как всегда- Неподражаемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваши видео спасут мир, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂