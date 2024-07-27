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Тикнизян — на шутку журналиста про «Спартак»: «Ведёшь себя как дурачок»

вчера, 22:20

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, после матча «Динамо» — «Локомотив» работник СМИ у выхода из микст-зоны крикнул Наиру Тикнизяну:

Это дверь в «Спартак».

Защитник «железнодорожников» отреагировал:

Веди себя достойно. Ты тычешь мне камерой в лицо. Думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно. Если ты здесь находишься, то веди себя уважительнее с футболистами. Тем более после поражения. Ты себя ведёшь, как дурачок.

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Все комментарии
7qr7f3vf5saq
7qr7f3vf5saq
сегодня в 05:09
Тикнизян прав, надоели лживые писаки.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:38
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:34
Спасибо! 🤝🥂...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:33
Вы делаете больше, чем много- людям приносите радость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! За это- мой Вам Поклон, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:28
К сожалению, дружище, этот мир уже ничего не спасёт...хотелось только поднять настроение)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:23
Как тонко и мудро они общаются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь я понимаю- оба насмотрелись Гайдая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, Вы, как всегда- Неподражаемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваши видео спасут мир, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:56
Тикнизян должен быть наказан
Capral
Capral
вчера в 22:52
Как по мне- они оба дурачки. Один вопросы задает идиотские, другой- также глупо отвечает. Никакой культуры общения.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:31
дааа, по час эти робяты из сми ведут себя по хамски..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:24
А Тикнизян то прав....
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