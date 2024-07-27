Тикнизян — на шутку журналиста про «Спартак»: «Ведёшь себя как дурачок»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, после матча «Динамо» — «Локомотив» работник СМИ у выхода из микст-зоны крикнул :

Защитник «железнодорожников» отреагировал:

Веди себя достойно. Ты тычешь мне камерой в лицо. Думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно. Если ты здесь находишься, то веди себя уважительнее с футболистами. Тем более после поражения. Ты себя ведёшь, как дурачок.