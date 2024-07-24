Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали из-за поведения болельщиков

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вчера, 19:43

Матч 1-го тура Олимпиады-2024 между сборными Аргентины и Марокко был прерван из-за поведения болельщиков.

По информации источника, после гола Кристиана Медины на 90+16-й минуте, который позволил южноамериканской команде сравнять счёт, болельщики африканской сборной начали бросать бутылки и чашки на поле. Кроме того, как сообщается, по окончании встречи на поле вышли примерно 20 марокканских фанатов.