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Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали из-за поведения болельщиков

вчера, 19:43
Аргентина (до 23)Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Марокко (олимп.)Марокко (олимп.)Матч завершен

Матч 1-го тура Олимпиады-2024 между сборными Аргентины и Марокко был прерван из-за поведения болельщиков.

По информации источника, после гола Кристиана Медины на 90+16-й минуте, который позволил южноамериканской команде сравнять счёт, болельщики африканской сборной начали бросать бутылки и чашки на поле. Кроме того, как сообщается, по окончании встречи на поле вышли примерно 20 марокканских фанатов.

Также после того, как аргентинцы сравняли счёт, арбитр отправил всех футболистов в раздевалку из-за волнений на трибунах, в итоге игра оказалась приостановлена, а не завершена, к тому же гол ещё нужно было проверить с помощью VAR. Затем зрителям предложили покинуть стадион. Командам нужно доиграть ещё несколько минут, а сама встреча может завершиться в закрытом режиме.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:24
африканские болельщики разочаровывают
s9wcj9qn898x
s9wcj9qn898x
вчера в 21:07
Весело Олимпиада началась
Сп62
Сп62
вчера в 20:31, ред.
Надо срочно паспорта вводить. Куда Макрон смотрит?
баск
баск
вчера в 20:17
Гол-то аргентинский проверили ВАРом и отменили его, после чего выгнали болельщиков и доиграли 3 минуты..

В итоге зафиксирована победа Марокко..))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:14
Невозможно было принять поражение сборной Аргентины ☝️😉
John 5mith
John 5mith
вчера в 19:56
Интересно, а бросать на поле бутылки - не расизм? Что-то ведь должно "расово оскорблять" белых по аналогии с бананами?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:45
90+16. Нет слов. Это что вообще должно на поле происходить, чтобы судья добавил 16 минут ко второму тайму? Там случайно не Карась судил? Или кто там у нас любит по 7+ минут добавлять
6jb8c6x8tvqj
6jb8c6x8tvqj
вчера в 19:44
Вот так дисциплина! Надо принимать меры
Гость
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