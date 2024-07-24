Матч Аргентины и Марокко на Олимпиаде прервали из-за поведения болельщиков

Матч 1-го тура Олимпиады-2024 между сборными Аргентины и Марокко был прерван из-за поведения болельщиков.
По информации источника, после гола Кристиана Медины на 90+16-й минуте, который позволил южноамериканской команде сравнять счёт, болельщики африканской сборной начали бросать бутылки и чашки на поле. Кроме того, как сообщается, по окончании встречи на поле вышли примерно 20 марокканских фанатов.
Также после того, как аргентинцы сравняли счёт, арбитр отправил всех футболистов в раздевалку из-за волнений на трибунах, в итоге игра оказалась приостановлена, а не завершена, к тому же гол ещё нужно было проверить с помощью VAR. Затем зрителям предложили покинуть стадион. Командам нужно доиграть ещё несколько минут, а сама встреча может завершиться в закрытом режиме.
В итоге зафиксирована победа Марокко..))
В итоге зафиксирована победа Марокко..))