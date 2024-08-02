Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

Глушенков в компании Ямаля. Итоги Fantasy за июль

вчера, 10:52

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием Uladim. Второе место занимает Maryia. Замыкает первую тройку KWW19.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Uladim 405
2 Maryia 404
3 KWW19 397
4 Rosol 388
5 ФК АЛМАЗ 384
6 Babcha 378
7 ФК Уэска 377
8 bulls-il 376
9 ФК Галатасарай 365
10 ФК Черная Звезда 357
11 Варяг 343
12 внучата- 338
13 Зенит Москва 337
14 Шаровики 335
15 Jnusia 331
16 Сборная Украины 329
17 Команда Drynya 326
18 Оборванцы из Мадрида 308
19 В — 12 301
20 ФК ИЗУМРУД 291
21 Пуффендуйцы 278
22 ФК РУБИН 271
23 Владимир Голубятников Февраль 2023 265
24 Последний вервольф 249
25 Нищеброды из Мадрида 248
26 Cucaraha 237
27 Игорь Болдырев Март 2024 221
28 Команда БАРСЕЛОНА 212
29 Газонокосильщики 210
30 Алое восстание ФК 207

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Глушенков в компании Ямаля. Итоги Fantasy за июль

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Реал» продлит контракт с Менди до 2027 года
25 июля
«Краснодар» в топе. Итоги КП за июнь
02 июля
Четыре россиянина в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь
02 июля Фото
Победа ЦСКА. Итоги КП за май
02 июня
Игрок «Локомотива» в компании лучших. Итоги Fantasy за май
02 июня Фото
Триумф «Краснодара». Итоги КП за апрель
02 мая
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 11:17
Поздравляю победителей, так держать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 