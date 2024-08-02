Глушенков в компании Ямаля. Итоги Fantasy за июль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием Uladim. Второе место занимает Maryia. Замыкает первую тройку KWW19.
|Команда
|Очки
|1
|Uladim
|405
|2
|Maryia
|404
|3
|KWW19
|397
|4
|Rosol
|388
|5
|ФК АЛМАЗ
|384
|6
|Babcha
|378
|7
|ФК Уэска
|377
|8
|bulls-il
|376
|9
|ФК Галатасарай
|365
|10
|ФК Черная Звезда
|357
|11
|Варяг
|343
|12
|внучата-
|338
|13
|Зенит Москва
|337
|14
|Шаровики
|335
|15
|Jnusia
|331
|16
|Сборная Украины
|329
|17
|Команда Drynya
|326
|18
|Оборванцы из Мадрида
|308
|19
|В — 12
|301
|20
|ФК ИЗУМРУД
|291
|21
|Пуффендуйцы
|278
|22
|ФК РУБИН
|271
|23
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|265
|24
|Последний вервольф
|249
|25
|Нищеброды из Мадрида
|248
|26
|Cucaraha
|237
|27
|Игорь Болдырев Март 2024
|221
|28
|Команда БАРСЕЛОНА
|212
|29
|Газонокосильщики
|210
|30
|Алое восстание ФК
|207
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.