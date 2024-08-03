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Глушенков о матче с «Ростовом»: «Изи катка»

вчера, 19:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Денис Глушенков прокомментировал своё выступление в матче с «Ростовом»:

Во-первых, это была изи катка. Ну да, назову это моей лучшей игрой (в карьере).

Футболист оформил хет-трик в игре.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ DEIVID_587 (раскрыть)
сегодня в 09:12
А он говорил по-русски?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ antant1 (раскрыть)
сегодня в 09:10
Надо у него спросить...
antant1
antant1
сегодня в 05:58
Что такое изи катка?
Naherger
Naherger
вчера в 22:52
Лавку я обещал Горшкову.а не этому.
Но такие высказывания его точно не красят.
Futurista
Futurista
вчера в 20:51, ред.
Изи куртка...замшевая...три...
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ 37px76wqgk4k (раскрыть)
вчера в 20:08
В Питере тонко понимают футбол. Не удивлён.
gvptzk49yjca
gvptzk49yjca
вчера в 20:07
Клоуны приуныли и перекрасились, обещали лавку, только происходит все наоборот.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:05
Сегодня он сыграл отлично.
Посмотрим на него в следующей игре.
Лишь бы гордость из него не попёрла...
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 20:01
Ростов показывает игру уровня Второй лиги. И очень скоро Ростов будет громить даже Акрон.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ 37px76wqgk4k (раскрыть)
вчера в 19:56
    drug01
    drug01
    вчера в 19:54
    Сделал заявку попасть в состав сборной!!!
    DEIVID_587
    DEIVID_587
    вчера в 19:54
    Совсем деградировал уже в Питере. А по русски уже разучился разговаривать?
    37px76wqgk4k
    37px76wqgk4k
    вчера в 19:52
    Надо же, а ему прочили лавку.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:52
    Хорошо сыграл и отличные голы... удачи в остальных играх!
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