Глушенков о матче с «Ростовом»: «Изи катка»

Полузащитник «Зенита» Денис Глушенков прокомментировал своё выступление в матче с «Ростовом»:
Во-первых, это была изи катка. Ну да, назову это моей лучшей игрой (в карьере).
Футболист оформил хет-трик в игре.
Полузащитник «Зенита» Денис Глушенков прокомментировал своё выступление в матче с «Ростовом»:
Во-первых, это была изи катка. Ну да, назову это моей лучшей игрой (в карьере).
Футболист оформил хет-трик в игре.
Но такие высказывания его точно не красят.
Но такие высказывания его точно не красят.
Посмотрим на него в следующей игре.
Лишь бы гордость из него не попёрла...
Посмотрим на него в следующей игре.
Лишь бы гордость из него не попёрла...