Артета: «Мне грустно, что Смит-Роу ушёл из „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход полузащитника Эмиля Смита-Роу в «Фулхэм».
Мне грустно, что Эмиль покидает нас, но я рад, что он воспользуется этой новой возможностью на этом этапе своей карьеры. Эмиля любят все в «Арсенале».
Эмилю конечно желаю успеха.
Эмилю конечно желаю успеха.
Очень неординарный и оригинально мыслящий игрок, при этом очень молодой и талантливый.
Жаль, что Эмиля нечего не получилось в Арсенале.
Смит Роу большой талант, интеллект есть, здравое отношение к делу есть...
и прекрасная арсенальская школа.
теперь нет травмы, которая мешала четыре года. но оказался не нужен Артете.
Фулхэм возможно, приобрел будущего лидера команды.
и придет день, Смит Роу станет игроком топ-амбициозного клуба.
Такие игроки, как он, не должны пропадать.
Очень неординарный и оригинально мыслящий игрок, при этом очень молодой и талантливый.
Жаль, что Эмиля нечего не получилось в Арсенале.
Смит Роу большой талант, интеллект есть, здравое отношение к делу есть...
и прекрасная арсенальская школа.
теперь нет травмы, которая мешала четыре года. но оказался не нужен Артете.
Фулхэм возможно, приобрел будущего лидера команды.
и придет день, Смит Роу станет игроком топ-амбициозного клуба.
Такие игроки, как он, не должны пропадать.