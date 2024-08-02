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Артета: «Мне грустно, что Смит-Роу ушёл из „Арсенала“»

вчера, 20:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход полузащитника Эмиля Смита-Роу в «Фулхэм».

Мне грустно, что Эмиль покидает нас, но я рад, что он воспользуется этой новой возможностью на этом этапе своей карьеры. Эмиля любят все в «Арсенале».

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John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:00
Сейчас на волне взлёта Палмера многие лавочники АПЛ захотят пойти в "лидеры команд статусом пониже". Только мало у кого это получится.
Эмилю конечно желаю успеха.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:19
Наконец то.
Очень неординарный и оригинально мыслящий игрок, при этом очень молодой и талантливый.
Жаль, что Эмиля нечего не получилось в Арсенале.
Смит Роу большой талант, интеллект есть, здравое отношение к делу есть...
и прекрасная арсенальская школа.
теперь нет травмы, которая мешала четыре года. но оказался не нужен Артете.
Фулхэм возможно, приобрел будущего лидера команды.
и придет день, Смит Роу станет игроком топ-амбициозного клуба.
Такие игроки, как он, не должны пропадать.
Гость
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