Артета: «Мне грустно, что Смит-Роу ушёл из „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал переход полузащитника в «Фулхэм».

Мне грустно, что Эмиль покидает нас, но я рад, что он воспользуется этой новой возможностью на этом этапе своей карьеры. Эмиля любят все в «Арсенале».