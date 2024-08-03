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Де Пауль: «Футболисты живут в золотой клетке»

вчера, 18:35

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о жизни футболистов:

Футболисты живут в золотой клетке. Потому что у тебя есть много всего, но ты не всегда можешь этим насладиться. Твоя жизнь не позволяет тебе быть там, где ты хочешь. В конечном итоге, самое ценное в твоей жизни – это время. С тех пор как я в последний раз смог отпраздновать свой день рождения с мамой, братьями и друзьями, прошло уже десять лет.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:00
Де Пауль переигрывает Вуди Харрельсона))))
и вытирает слезы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:17
Он прав,денег валом а лучшие,молодые годы проходит даром-каждый день тренировки,игры,строгая дисциплина итд итп,потом получают свободу,оглядываются кругом и не могут найти молодость,а поезд ушел.
Нечем им завидовать,тюремная жизнь 15-20 лет молодости,но не для Месси и Нарцисса,они наслаждаются свездной болезнью а потом начнется депрессия,особенно у Нарцисса,а Месси и так аутист,ему ничего не надо а деньги всё отдает жена.
AleS
AleS
вчера в 19:42
Ну сходи на завод поработай, у Мартеновой печи постой. Сразу обратно в совой футбол захочешь. Такие нытики эти футболисты, даже противно
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:11
Кто на что учился! Есть такая поговорка
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:55
Самым ценным в жизни любого игрока должны стать футбол и болельщики клуба. Остальное после окончания карьеры.
wa3zzgepymkr
wa3zzgepymkr
вчера в 18:43
Судя по нашим Мамаевым и Какориным, живут они в шоколаде
Гость
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