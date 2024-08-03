Де Пауль: «Футболисты живут в золотой клетке»

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о жизни футболистов:
Футболисты живут в золотой клетке. Потому что у тебя есть много всего, но ты не всегда можешь этим насладиться. Твоя жизнь не позволяет тебе быть там, где ты хочешь. В конечном итоге, самое ценное в твоей жизни – это время. С тех пор как я в последний раз смог отпраздновать свой день рождения с мамой, братьями и друзьями, прошло уже десять лет.
Нечем им завидовать,тюремная жизнь 15-20 лет молодости,но не для Месси и Нарцисса,они наслаждаются свездной болезнью а потом начнется депрессия,особенно у Нарцисса,а Месси и так аутист,ему ничего не надо а деньги всё отдает жена.
Нечем им завидовать,тюремная жизнь 15-20 лет молодости,но не для Месси и Нарцисса,они наслаждаются свездной болезнью а потом начнется депрессия,особенно у Нарцисса,а Месси и так аутист,ему ничего не надо а деньги всё отдает жена.
и вытирает слезы
и вытирает слезы