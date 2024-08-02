Левандовски о расписании: «Невозможно показывать максимум в каждой игре»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о насыщенном календаре в футболе:
Этот сезон будет намного сложнее из-за нового формата Лиги чемпионов. Нам придётся сыграть много выездных матчей. С одной стороны, это новый вызов. С другой, качество футбола будет снижаться из-за интенсивности. Мы люди, а не машины. Невозможно показывать максимум в каждом матче, играя через каждые два дня.
В общем, пустое...
В общем, пустое...
Ты Роберт не расстраивайся, всё будет пучком, манипуляции с жеребьёвкой проводит искусственный интеллект и он обещает манну небесную....
Ты Роберт не расстраивайся, всё будет пучком, манипуляции с жеребьёвкой проводит искусственный интеллект и он обещает манну небесную....