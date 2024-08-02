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Левандовски о расписании: «Невозможно показывать максимум в каждой игре»

вчера, 19:29

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о насыщенном календаре в футболе:

Этот сезон будет намного сложнее из-за нового формата Лиги чемпионов. Нам придётся сыграть много выездных матчей. С одной стороны, это новый вызов. С другой, качество футбола будет снижаться из-за интенсивности. Мы люди, а не машины. Невозможно показывать максимум в каждом матче, играя через каждые два дня.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:43
Это естественно, но от вас никто и не требует показывать максимум в каждой игре. И вы это прекрасно знаете, поэтому не понимаю вашего нытья по этому поводу. Знаете, что при счёте 3:0 или более можно притормозить и не тратить все силы, чтобы забить четвёртый или пятый мячи. Что с соперником послабее в играх на тот же Кубок можно и дурака повалять на поле, дать шанс отличиться другим, и т.п.
В общем, пустое...
drug01
drug01
вчера в 19:50
Просто надо смотреть на свой возраст и играть на пределе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:48
Дык и мы об этом трындели здесь намедни...
Ты Роберт не расстраивайся, всё будет пучком, манипуляции с жеребьёвкой проводит искусственный интеллект и он обещает манну небесную....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:33
Да играть придется постоянно...и в клубах хватает игр, а еще и игры сборных...
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