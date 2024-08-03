«Борнмут» хочет продать Соланке за 65 млн фунтов стерлингов

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Борнмута» Доминика Соланке.
«Вишни» готовы продать своего форварда за 65 млн фунтов стерлингов. «Шпоры» не готовы платить такую сумму, поэтому трансфер видится маловероятным.
«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Борнмута» Доминика Соланке.
«Вишни» готовы продать своего форварда за 65 млн фунтов стерлингов. «Шпоры» не готовы платить такую сумму, поэтому трансфер видится маловероятным.
Дениэл Леви конечно , не владелец Тоттенхэма, но мастер переговорщик и отличный управленец.
65 млн за Соланке? ))
да. Шпорам нужен элитный форвард, но не Доминик.
и не надо моблазнится за его последний сезон Борнмуте 19+3.
игра Борнмута примитивна.
игра Постекоглу намного сложнее.
но раз Бонмут сразу 65 млн. надеюсь, Леви выйдет из переговоров.
даже Тоттенхэме не хочется такого игрока.
Дениэл Леви конечно , не владелец Тоттенхэма, но мастер переговорщик и отличный управленец.
65 млн за Соланке? ))
да. Шпорам нужен элитный форвард, но не Доминик.
и не надо моблазнится за его последний сезон Борнмуте 19+3.
игра Борнмута примитивна.
игра Постекоглу намного сложнее.
но раз Бонмут сразу 65 млн. надеюсь, Леви выйдет из переговоров.
даже Тоттенхэме не хочется такого игрока.