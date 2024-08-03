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«Борнмут» хочет продать Соланке за 65 млн фунтов стерлингов

вчера, 23:26

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Борнмута» Доминика Соланке.

«Вишни» готовы продать своего форварда за 65 млн фунтов стерлингов. «Шпоры» не готовы платить такую сумму, поэтому трансфер видится маловероятным.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:23
Борнмут уж больно завысел цену, не один клуб не купит за эту сумму.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:27
Соланке - хороший, забивной форвард. Но цену на него "Борнмут" конечно сильно завысил. Не стоит он таких денег.
dqehnnc5m4q9
dqehnnc5m4q9
сегодня в 06:43
Даже 50 млн. будет много
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:56
так и знал!!!!))
Дениэл Леви конечно , не владелец Тоттенхэма, но мастер переговорщик и отличный управленец.
65 млн за Соланке? ))
да. Шпорам нужен элитный форвард, но не Доминик.
и не надо моблазнится за его последний сезон Борнмуте 19+3.
игра Борнмута примитивна.
игра Постекоглу намного сложнее.
но раз Бонмут сразу 65 млн. надеюсь, Леви выйдет из переговоров.
даже Тоттенхэме не хочется такого игрока.
Гость
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