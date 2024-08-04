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Форвард «Барселоны» попал в Книгу рекордов Гиннесса

вчера, 16:13

Нападающему «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю вручили сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.

Ямаль стал самым молодым игроком, участвовавшим в финальной стадии чемпионата Европы, и самым молодым автором гола на Евро.

Форвард «Барселоны» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ранее сообщалось, что 17-летний вингер побил рекорд Пеле.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 23:34
боишься что по трофеям гнома опередит?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ EIIiada (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:45
агрессивная работа Жорже Мендеша. агента Ямаля.
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:24
и Линкольна заслуга
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 20:11
Языка изо рта - достаточно.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 19:06, ред.
А штемпсель есть?.. 🤭
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:03
Чем бы дитя не тешиЛИ лишь бы не плакал)
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 19:03
Приятно что в трудные времена, когда глава федерации болельщик команды соперника накладывает санкции и запреты один за другим, Барселона выращивает такие самородки. Это не Реал, который просто скупает всё блестящее и готовенькое.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:36
Ну в принципе можно завершать карьеру....
Титулы есть...даже 2 сертификата есть....
Цели больше нет....
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Форвард «Барселоны» попал в Книгу рекордов Гиннесса .

Мы тоже не лыком шиты ☝️😉
EIIiada
EIIiada
вчера в 17:10
Пока все его достижения с приставкой "самый молодой". Это круто сделать то, что до тебя никто не смог, но на этом останавливаться точно не стоит. Его сравнивают с Месси. В свое время Месси тоже становился самым молодым автором гола в различных турнирах и лучшим молодым игроком турниров, но если бы он на этом остановился, сейчас бы его никто не вспомнил. У Ямаля впереди очень много работы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:51
Скажу так, своей игрой Ямаль заслужил самой большой похвалы, паренек действительно выдал сильный турнир и помог сборной Испании стать чемпионами! Но вот вся эта шумиха вокруг его имени за последнее время поднадаела! Надеюсь, он не словит звезду, и не окажется очередным Фати....! Удачи ему и главное без травм!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:44
Повезло пареньку, родился в нужное время и в нужном месте...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:43
Понятно, что рекорд и поздравляю, но зачем в Книгу рекордов Гиннесса вписывать? Эти рекорды не тянут, чтобы туда попасть. И что это за выборочные рекорды? Модрича тоже вписали в Книгу Гинесса как самого возрастного футболиста, который забил на Евро? По-моему, нет.

Ямаля подобная шумиха вокруг него может как приободрить на великие свершения, а может наоборот развить звездную болезнь. Время покажет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:40
Запросто в связи с такой популярностью может поймать "звездную болезнь"... жаль паренька.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:32
Похож !Ничего не скажешь))
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:32
Интересно если 16 летний игрок Сборной Словении играл на Евро вошел бы он в рекорд Гинеса? Думаю нет, шас хайп вокруг Ямаля, из-за этого.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:29
Шас кому только не раздают эти рекорды
Futurista
Futurista
вчера в 16:26
Улыбка...высунутый язычок...сертифицированный дурачок...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 16:19
Пеле играл в чемпионатах мира, про то, что Пеле играл в чемпионатах Европы не, не слышал
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:18
ой это все продолжается.....
Рекорды выдумывают уже))
А так Ямалю удачи, лишь бы не зазвездился и травмы не мешали...
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