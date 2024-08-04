Форвард «Барселоны» попал в Книгу рекордов Гиннесса .

Нападающему «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю вручили сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.
Ямаль стал самым молодым игроком, участвовавшим в финальной стадии чемпионата Европы, и самым молодым автором гола на Евро.
Ранее сообщалось, что 17-летний вингер побил рекорд Пеле.
Ямаля подобная шумиха вокруг него может как приободрить на великие свершения, а может наоборот развить звездную болезнь. Время покажет.
Ямаля подобная шумиха вокруг него может как приободрить на великие свершения, а может наоборот развить звездную болезнь. Время покажет.