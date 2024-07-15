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Сборная Аргентины установила рекорд по числу побед в Кубке Америки

вчера, 09:55

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в шестнадцатый раз, установив рекорд по количеству побед в данном турнире.

Напомним, в финале аргентинцы обыграли колумбийцев со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Ранее сообщалось, что данный трофей стал рекордным для форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:45
Месси в больничке. Не вариант через неделю)
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:57
Зачем вратарь Колумбии вышел из ворот? если бы не вышел мог и отбить удар
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:10
Неплохо бы указать список команд и количество побед, для сравнения
Veron_HS
Veron_HS ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:30
пхахаа, полностью согласен. Но Евро вообще раз в 4 года, простоо так кажется раз в два года то мир, то Евро. а клоунский турнир типа Копы я вообще не признаю после плача Меськи как у него нет трофея со сборной, так ему сразу накинули 3 за 4 года - и то калека только с третьего раза и смог взять)) Что Испания, что Аргентина никакие и не лучшие сборные, просто противники в упадке.. нормальные немцы или голландцы лучших времен размазали бы нынешнюю Испанию.. ну а про Аргентину и так все понятно - ни одного честного чемпионства за три штуки... то руки бога, то плач меськи. тк же они и Копу выигрывают, пока бразилы и уругвайцы не в форме)
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:28
Чисто по мнению хейтеров? 😀
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:27
Аргентина и Испания лучшие из лучших.Сделали бы через неделю супер финал Аргентина-Испания и победитель чемпион мира.
sergey19881019
sergey19881019 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:23
Спасибо. Исправили.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:10
А у бразилов сколько?
lotsman
lotsman
вчера в 11:08
Интересно было бы посмотреть сейчас на игру Аргентина - Испания. Кто из них сильнее на данный момент.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:54
Это день великих чемпионов. Испания и Аргентина установили рекорд по победам на континентальном первенстве. Скорее всего, эти рекорды останутся надолго, ведь конкурентам нужно выиграть 2 турнира, чтобы обойти их.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:45
Каждый год проводят Копу чтобы Месси выиграл трофеи, Евро проводят раз два года. Копа Америки это 3-й по значимости турнир после чемпионата мира и Европы. Потом идет Африка , Азия. Копа Америки это как Лига конференций, есть конечно там крепкие команды как Бразилия, Уругвай, Колумбия.
амурец
амурец
вчера в 10:14
Ну что же рекорд справедлив, несправедливо, что к нему примазался Месси
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:12
данный трофей стал рекордным на форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1383989/argentina 15.07.2024
Думаю ДЛЯ Месси ! А не НА
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 10:02
Рекорды так и липнут к Аргентине и Месси.. А к кому-то только "мухи".. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
Гость
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