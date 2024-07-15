Сборная Аргентины установила рекорд по числу побед в Кубке Америки

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в шестнадцатый раз, установив рекорд по количеству побед в данном турнире.
Напомним, в финале аргентинцы обыграли колумбийцев со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Лаутаро Мартинес.
Ранее сообщалось, что данный трофей стал рекордным для форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1383989/argentina 15.07.2024
Думаю ДЛЯ Месси ! А не НА
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1383989/argentina 15.07.2024
Думаю ДЛЯ Месси ! А не НА