Сборная Аргентины установила рекорд по числу побед в Кубке Америки

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вчера, 09:55

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в шестнадцатый раз, установив рекорд по количеству побед в данном турнире.

Напомним, в финале аргентинцы обыграли колумбийцев со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Ранее сообщалось, что данный трофей стал рекордным для форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.