Акинфеев обновил свой рекорд по количеству проведённых сезонов в РПЛ

Сезон-2024/25 стал 22-м в карьере вратаря Игоря Акинфеева.
Игрок обновил личный рекорд по количеству проведённых сезонов в чемпионате России. Голкипер на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА.
Сезон-2024/25 стал 22-м в карьере вратаря Игоря Акинфеева.
Игрок обновил личный рекорд по количеству проведённых сезонов в чемпионате России. Голкипер на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА.
Пока у ЦСКА такой вратарь, они всегда будут в числе претендентов на победу в чемпионате, как бы не складывалась трансферная политика клуба.
Пока у ЦСКА такой вратарь, они всегда будут в числе претендентов на победу в чемпионате, как бы не складывалась трансферная политика клуба.