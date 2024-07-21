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Акинфеев обновил свой рекорд по количеству проведённых сезонов в РПЛ

21 июля 2024, 09:44

Сезон-2024/25 стал 22-м в карьере вратаря Игоря Акинфеева.

Игрок обновил личный рекорд по количеству проведённых сезонов в чемпионате России. Голкипер на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
21 июля в 20:34
Легенда!!! Что тут добавить?
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ pomor45 (раскрыть)
21 июля в 19:54
Дважды прокинули, с переподписанием контракта, и с работой в структуре клуба. Все есть в его интервью.
pomor45
pomor45 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
21 июля в 19:44
Что не так с Шуниным?
pomor45
pomor45 ответ Константин Белых (раскрыть)
21 июля в 19:41
Умением прыгать, в том числе и в девятку, работа вратаря, безусловно, не ограничивается. Например, умение руководить обороной, конечно же, важнее. Но, парадокс заключается в том, что без способности прыгать вратарь перестаёт быть вратарём и, если бы Акинфеев в свои 18 лет такой способностью не обладал, то и в воротах никогда бы не появился. Так что, не можешь прыгать, освобождай место в воротах.
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 19:38, ред.
ANATOLY KANDAUROV 14 / 287сегодня в 16:33
Шуnя771Шуnя771
Олег, ты меня извини, но Акинфеев Игорь Владимирович, а Игорь Николаевич - это кто- то другой
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Конечно извиняю.
Своих то спартаковцев по имени отчеству еле запомнил, а армейцев... если и перепутал с папаней Игнашевича Сергея, думаю простительно, грех невелик!)

P.S. Спасибо.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июля в 19:25, ред.
Вы невнимательно читали пост. Изначальный посыл Анатолия был таков - " Не только ни один вратарь в РПЛ не приблизился к этой цифры, но даже сумма всех игр всех вратарей РПЛ за всю историю в Лч не приближается к этой цифре."
С тем, что ни один вратарь не приблизился к рекорду Акинфеева с автором согласен.
А вот с тем что и "сумма всех игр всех вратарей" проигрывает , естественно нет.)
pomor45
pomor45
21 июля в 19:22
Из этого, без сомнения, достойного вратаря сотворили икону, которую теперь не знают как убрать из ворот.
pomor45
pomor45
21 июля в 19:05
Проводит он сезонов так 5-6 последних, а до этого работал вратарём в ЦСКА и сборной.
pomor45
pomor45 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
21 июля в 18:59
Что же в том похвального, быть вечным претендентом на победу?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 16:33
Шуnя771Шуnя771
Олег, ты меня извини, но Акинфеев Игорь Владимирович, а Игорь Николаевич - это кто- то другой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
21 июля в 16:31
Соглашусь почти со всем. кроме реакции. Я конечно тоже уже давно не играю. Играл в молодости за ВУЗ на первенство Ленинграда по 1 группе, а сейчас уже нет ни одного здорового сустава. Но время реакции проверяю как водитель. За рулем уже очень давно. На специальном стенде проверяю и время простой физиологической (мышечной) реакции и время аналитической реакции. Так вот время простой реакции в молодости было 0, 7- 0, 8 сек, а сейчас 0,5-0,6 сек. Так же и время аналитической реакции уменьшилось. А остальное уже никуда не годится. Но Акинфеев жесткий режимщик, не пьет, не курит, примерный семьянин и вообще правильный человек. Возможно еще год-два поиграет. Яшин далеко режимщиком не был, а доиграл почти доя 40. Одним словом посмотрим.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 16:12
Анатолий добрый вечер. Да я прекрасно понимаю что значит стоять в воротах (сам играл когда-то) в области в любителях. Связки не те . колени после 35-так себе забава. ну и реакция-тут природу не обманешь. Я лишь за то чтоб таланты молодые развивались а не торчали за спинами 40 летних игроков-да заслуженных . Но и ЦСКА и Спартаку надо дальше как то развиваться. Зенита не касается-они берут что понравится. Как то так..
oFANATo
oFANATo
21 июля в 16:07
Его рекорд это мировой уровень. Это сумасшедший рекорд. Наши поздравления Игорю....,👍👏
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Шуnя771 (раскрыть)
21 июля в 15:59, ред.
И уважение к руководству клуба, не поступающему со своими ветеранами так как соседи-побратимы с Антоном Шуниным.
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 15:55, ред.
К Акинфееву можно по разному относиться, с разными "чувствами", но определенное уважение к нему есть, как к спортсмену:
1. Мы иногда забываем, что спорт это многочисленные травмы, изнуряющие тренировки, бесконечные спорт базы, перелёты, гостиницы, столовые... И как правило вдали, мягко говоря, не всегда с семьей... Это поначалу романтика.... подкидной "дурачок" в гостинице и табуретка (не к ночи вспомнить бы)) но к 40 годам...
2. Игорь Владимирович не был никогда предателем клуба... (Тотти сразу на память пришел, да во втором каком то дивизионе у нас ещё играет чел всю жизнь...)
3. Попил он спартаковской кровушки сполна, но работа есть работа...
А так уважуха, спартаковская!
Zenit 1980
Zenit 1980
21 июля в 15:51, ред.
Кандауров, в контексте выданного тобой - " Не только ни один вратарь в РПЛ не приблизился к этой цифры, но даже сумма всех игр всех вратарей РПЛ за всю историю в Лч не приближается к этой цифре."
Поясни твой второй пост "Сумма игр всех вратарей означает сумму игр Иванова , сумма игр Петрова, , сумма игр Сидорова , сумма игр Ладыгина и т.д. У кого эта сумма больше 86 ? "
У тебя цифра сыгранных игр в ЛЧ и сумма сыгранных игр в ЛЧ, разные понятия и две разные величины для одного и того же вратаря? )))
Zenit 1980
Zenit 1980
21 июля в 15:45, ред.
Кандауров, но глупо же споришь ))) Твой текст , без корректировок и в моих цитатах, и в твоем посте ниже. Черным по белому - " но даже сумма всех игр всех вратарей РПЛ ". Либо ляпнул не подумав, либо у тебя проблема с ясностью изложения мыслей на русском. )
blitz
blitz
21 июля в 15:40
Браво Игорь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 15:39
    Zenit 1980
    Zenit 1980
    21 июля в 15:31, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
      21 июля в 15:25
      И очень многое не понимаешь. Игра вратаря - это далеко не только "прыгать в девятку". Это руководство обороной, игра в пас ногами, ввод мяча в игру, игра на выходах. Футбол , уважаемый. сложнее, чем просто прыгать.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
      21 июля в 15:23
      Врачи давали ему нашатырь для приведения в чувство после удара Комличенко ногой в грудь. за такой надо было красную давать , а не желтую. А шутить в такой ситуации по поводу медицинской помощи мягко говоря не умно.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      21 июля в 15:20, ред.
        Константин Белых
        Константин Белых
        21 июля в 14:45
        ЦСКА.. Давно уже пора нового вратаря ставить.. Игорь..-сыпать песком в штрафной. при всех его заслугах. В 40 лет прыгать в девятку это немного по другому чем в 25лет. Может я чего не понимаю..
        Zenit 1980
        Zenit 1980 ответ sihafazatron (раскрыть)
        21 июля в 14:29
        Не очень смешно. Хорошо еще, что все обошлось только нашатырем.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        21 июля в 14:29, ред.
        Да. За одну Испанию в 2018-м ему памятник можно ставить.
        Zenit 1980
        Zenit 1980
        21 июля в 14:25, ред.
        Цитирую "У него есть рекорд по числу сыгранных матчей в ЛЧ . 86 игр провел в ЛЧ. Не только ни один вратарь в РПЛ не приблизился к этой цифры, но даже сумма всех игр всех вратарей РПЛ за всю историю в Лч не приближается к этой цифре. Равных ему нет и в обозримом будущем не будет"
        Один только Спартак провел 104-ре игры в ЛЧ ( именно в ЛЧ, после реформы Кубков -Чемпионов, УЕФА, Обладателей ). По логике автора приведенной выше цитаты, спартачи отыграли минимум 19 матчей без вратаря ? ))) А остальные клубы? )))
        ЗЫ: Акинфеев рекордсмен. Не спорю. Но не стоит так жонглировать цыфирьками.
        Шуnя771
        Шуnя771
        21 июля в 13:55
        В большие европейские клубы не звали, а размениваться на коврижки не стал, в целом добротный вратарь выше среднего евро уровня.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Grizly88 (раскрыть)
        21 июля в 13:48
        У него есть рекорд по числу сыгранных матчей в ЛЧ . 86 игр провел в ЛЧ. Не только ни один вратарь в РПЛ не приблизился к этой цифры, но даже сумма всех игр всех вратарей РПЛ за всю историю в Лч не приближается к этой цифре. Равных ему нет и в обозримом будущем не будет
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        21 июля в 13:15
        Уважаю Игоря и желаю ему поиграть на хорошем уровне ещё пару сезонов и в 40 лет с почётом уйти на пенсию
        Хорошо что вчера обошлось без травмы
        Гость
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