В МЛС игрок вышел на поле в 14 лет, став новым рекордсменом

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан вышел на замену на 85-й минуте матча МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн».
Игрок появился на поле в возрасте 14 лет и 293 дней, став самым молодым футболистом в истории МЛС, а также самым молодым североамериканским игроком в высшем дивизионе командного вида спорта.
Ранее этот рекорд принадлежал Фредди Аду, который вышел на поле в составе «Ди Си Юнайтед» в 2004 году в возрасте 14 лет и 306 дней.
Филадельфия еще сохранила право получить часть денег от перепродажи.
сам игрок после 18-летия игрок присоединится к МанСити.
или по аренду перейдет в Жирону.
Реал, Бавария и дортмундская Боруссия проиграли.
Филадельфия еще сохранила право получить часть денег от перепродажи.
сам игрок после 18-летия игрок присоединится к МанСити.
или по аренду перейдет в Жирону.
Реал, Бавария и дортмундская Боруссия проиграли.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣