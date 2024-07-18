В МЛС игрок вышел на поле в 14 лет, став новым рекордсменом

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вчера, 10:18

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан вышел на замену на 85-й минуте матча МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн».

Игрок появился на поле в возрасте 14 лет и 293 дней, став самым молодым футболистом в истории МЛС , а также самым молодым североамериканским игроком в высшем дивизионе командного вида спорта.

Ранее этот рекорд принадлежал , который вышел на поле в составе «Ди Си Юнайтед» в 2004 году в возрасте 14 лет и 306 дней.