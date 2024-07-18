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В МЛС игрок вышел на поле в 14 лет, став новым рекордсменом

вчера, 10:18
Филадельфия ЮнионЛоготип футбольный клуб Филадельфия Юнион5 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)Нью-Инглэнд РеволюшнМатч завершен

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан вышел на замену на 85-й минуте матча МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн».

Игрок появился на поле в возрасте 14 лет и 293 дней, став самым молодым футболистом в истории МЛС, а также самым молодым североамериканским игроком в высшем дивизионе командного вида спорта.

Ранее этот рекорд принадлежал Фредди Аду, который вышел на поле в составе «Ди Си Юнайтед» в 2004 году в возрасте 14 лет и 306 дней.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:42
МанСити за 5 млн долларов с учетом бонусов купил его.
Филадельфия еще сохранила право получить часть денег от перепродажи.
сам игрок после 18-летия игрок присоединится к МанСити.
или по аренду перейдет в Жирону.
Реал, Бавария и дортмундская Боруссия проиграли.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:17
Шас месси своего сына выпустит на поле
4RT
4RT
вчера в 11:32
Раньше в 12 лет на шахте работали
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:11
или старший сын Роналду...который намерен перебить все рекорды папаши)))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:08
Сыну Месси у сколько лет?)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:03
Выпустили тупо ради рекорда, когда результат уже был сделан.
Capral
Capral
вчера в 11:02
Для турнира гинекологов и проктологов- это норм. Не удивлюсь, если однажды, гинекологи припрутся на игру с гинекологическим креслом...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:56
Предшественник его (Фредди Аду) и за сборную США повыступал, был в Бенфике и Монако, но потом совсем скатился и не доиграл даже до тридцати лет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:33
Для дворовой любительской лиги МЛС это норм)
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:26
Скоро с 10 лет начнут выходить, и до 40 играть, рекорды...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Что-то слышал о нем ранее....То ли МС его уже подписал, то ли следили просто за ним.
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