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Испанцы установили уникальное достижение для чемпионатов Европы

вчера, 11:42

Впервые в истории чемпионатов Европы лучший игрок и лучший молодой игрок турнира представляют одну стану.

Напомним, данные награды получили футболисты сборной Испании Родри и Ламин Ямаль.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 12:19
Ну а как иначе! Единственная сборная игравшая весь турнир от себя!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:01
Испанцы во всем были лучше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:00
красавцы!
Родри один из лучших игроков прямо сейчас.
уж точно лучший чем Джуд или Винисиус.
x58jv6h5sbez
x58jv6h5sbez
вчера в 12:00
Испания красавцы,во всём лучшие
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