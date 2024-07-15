Испанцы установили уникальное достижение для чемпионатов Европы

Впервые в истории чемпионатов Европы лучший игрок и лучший молодой игрок турнира представляют одну стану.
Напомним, данные награды получили футболисты сборной Испании Родри и Ламин Ямаль.
Впервые в истории чемпионатов Европы лучший игрок и лучший молодой игрок турнира представляют одну стану.
Напомним, данные награды получили футболисты сборной Испании Родри и Ламин Ямаль.
Родри один из лучших игроков прямо сейчас.
уж точно лучший чем Джуд или Винисиус.
Родри один из лучших игроков прямо сейчас.
уж точно лучший чем Джуд или Винисиус.