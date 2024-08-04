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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2024

Болельщики «Зенита» сообщили, что их держат в отделе полиции в Вологде

вчера, 22:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Вологда)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

Болельщики «Зенита» рассказали о том, что их задержала полиция в Вологде после прохода перед матчем дубля команды из Санкт-Петербурга во Второй лиге с местным «Динамо».

Нас, болельщиков Зенита, держат в отделах полиции Вологды. Задерживали тех, кто шёл впереди прохода перед матчем «Динамо» Вологда — «Зенит-2». Лично нахожусь в 1-м отделе уже 5 часов. Дети ждут на улице. Приехали семьёй. В отделе говорят, что всех, кто попал на оперативное видео с фанатского прохода, будут держать до суда, как участников несогласованного шествия. Все трезвые. В отделе сейчас в одной части уже 6 человек и в актовом зале уже весь автобус с приезжими питерцами. Это позор вологодских чиновников, так издеваться над туристами из Питера. Просьба репостнуть и придать огласке. Пока ФК «Зенит» ничем помочь не может. Сейчас мы сдаём вещи и связи не будет. Нас в камеры начинают распихивать.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 08:07, ред.
Видимо. предварительно, надо было с властями согласовать своё шествие.Наверняка шли по проезжей части дороги и тем самым создавали проблемы для транспорта. Может в Питере и можно так, без разрешения властей,толпой ходить по проезжей части Невского проспекта, а в Вологде нельзя.
Как известно: в чужой монастырь со своим уставом НЕ ходят.
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:21
Дикие люди. Пора бы уже обратить внимание, как всё происходит в футбольных городах.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:56
Нет дыма без огня.
galem72
galem72
вчера в 22:44, ред.
Как режим систему настроил, так она и будет всех винтить без разбора. Для тиливезерных любителей это оказывается дивом, а для адекватных и живущих в реалии — норма!
adekvat
adekvat
вчера в 22:35
Так бывает, когда в голове у кого то не хватает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:26
Некрасиво так поступать с гостями. Тем более с трезвыми...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:24
Ну значит так себя вели .
Гость
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