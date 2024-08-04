Болельщики «Зенита» сообщили, что их держат в отделе полиции в Вологде

Болельщики «Зенита» рассказали о том, что их задержала полиция в Вологде после прохода перед матчем дубля команды из Санкт-Петербурга во Второй лиге с местным «Динамо».

Нас, болельщиков Зенита, держат в отделах полиции Вологды. Задерживали тех, кто шёл впереди прохода перед матчем «Динамо» Вологда — «Зенит-2». Лично нахожусь в 1-м отделе уже 5 часов. Дети ждут на улице. Приехали семьёй. В отделе говорят, что всех, кто попал на оперативное видео с фанатского прохода, будут держать до суда, как участников несогласованного шествия. Все трезвые. В отделе сейчас в одной части уже 6 человек и в актовом зале уже весь автобус с приезжими питерцами. Это позор вологодских чиновников, так издеваться над туристами из Питера. Просьба репостнуть и придать огласке. Пока ФК «Зенит» ничем помочь не может. Сейчас мы сдаём вещи и связи не будет. Нас в камеры начинают распихивать.