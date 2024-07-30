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Организаторы Олимпиады снизили цены на билеты на футбольные матчи

вчера, 23:53

Организаторы Олимпийских игр в Париже пытаются привлечь людей, столкнувшись с пустыми местами на трибунах.

По информации источника, цены на билеты на некоторые соревнования снизились после неудачного начала соревнований, когда французские железные дороги подверглись поджогам, что вызвало задержку прибытия сотен тысяч людей, отправлявшихся в столицу Франции.

Билеты на футбол и регби теперь можно приобрести за 15 евро.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:15
Чтобы любоваться игрой некоторых олимпийских команд, организаторам следовало бы подумать о доплате зрителям за посещение вышеуказанных игр....))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:12, ред.
Да всё они там врут!!!
Элиада говорит, что футбол на ОИ востребован донельзя..., и истинные ценители игры знают об этом!
Поэтому я своим верю больше!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:25
Господи, ды кому нужна эта Олимпиада??! Даже не том дело, что наших отстранили. а в том что из Олимпийских игр пытаются сделать евровидение
adekvat
adekvat
сегодня в 07:41
Опомнились, кому он нужен олимпийский футбол на групповой стадии?
6nmyjjkawgzt
6nmyjjkawgzt
сегодня в 00:22
Это уже похвально но лучше пускать болельщиков бесплатно
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