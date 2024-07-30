Организаторы Олимпиады снизили цены на билеты на футбольные матчи

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вчера, 23:53

Организаторы Олимпийских игр в Париже пытаются привлечь людей, столкнувшись с пустыми местами на трибунах.

По информации источника, цены на билеты на некоторые соревнования снизились после неудачного начала соревнований, когда французские железные дороги подверглись поджогам, что вызвало задержку прибытия сотен тысяч людей, отправлявшихся в столицу Франции.

Билеты на футбол и регби теперь можно приобрести за 15 евро.