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Глушенков поблагодарил «Локомотив» и болельщиков клуба

вчера, 15:13

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поблагодарил «Локомотив», за который выступал до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Благодарен клубу и партнёрам за те несколько лет, что провёл там. Спасибо болельщикам. Желаю «Локомотиву» удачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:17
Если через год-два окажется в топ-5 буду раз за него....
Не в том смысле что уйдёт из Зенита....
А в том что продолжит двигаться по восходящей....

Удачи !!!!!!!!
Capral
Capral ответ sx9g2r8769x3 (раскрыть)
вчера в 18:00
Значит время не пришло и сыграл мало...
m8que3xfz33w
m8que3xfz33w
вчера в 17:51
Странно, но Спартак Глушенков никогда не благодарил.
sx9g2r8769x3
sx9g2r8769x3 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:49
Что-то в спартаке не заиграл совсем, при любом тренере.
альсато
альсато
вчера в 17:00
Карьера футболиста-короткая....а задача одна...чтоб не было бесцельно проведенных игр на поле...п.с. ...не оплаченных.
adekvat
adekvat
вчера в 16:29
Желаю удачи Локомотиву, а Зениту со мной титулов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:17
Спасибо всем клоунам))) А если серьёзно желаю ему стать лидером Зенита и сборной!
Вещий
Вещий
вчера в 16:02
Дай Бог чтобы Семак сумел вписать его в игру Зенита.
drug01
drug01
вчера в 15:30
Если в Зените у него будет результат то значит выбор сделал верно
Capral
Capral
вчера в 15:27
Глушенков действительно футболист незаурядный, если играет на высоком уровне в любой новой команде, легко находит себя, независимо от тренера и от стиля игры!!!!!!! Удачи ему- во всех его начинаниях!!!
zq5gdkz34sky
zq5gdkz34sky
вчера в 15:17
Хорошо, что Глушенков нашел себя в футболе, в команде, где ему комфортно и приятно играть.
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