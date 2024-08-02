Глушенков поблагодарил «Локомотив» и болельщиков клуба

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поблагодарил «Локомотив», за который выступал до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.
Благодарен клубу и партнёрам за те несколько лет, что провёл там. Спасибо болельщикам. Желаю «Локомотиву» удачи.
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поблагодарил «Локомотив», за который выступал до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.
Благодарен клубу и партнёрам за те несколько лет, что провёл там. Спасибо болельщикам. Желаю «Локомотиву» удачи.
Не в том смысле что уйдёт из Зенита....
А в том что продолжит двигаться по восходящей....
Удачи !!!!!!!!
Не в том смысле что уйдёт из Зенита....
А в том что продолжит двигаться по восходящей....
Удачи !!!!!!!!