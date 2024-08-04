Японский болельщик назвал необычную причину любви к «Ньюкаслу»

«Ньюкасл» находится в Японии, где проводит предсезонную подготовку.
Футбольную общественность развеселил один из японских болельщиков, который назвал причину своей любви к «сорокам».
Около 10 лет назад я посмотрел их игру с «Халл Сити». Безумный матч. Алан Пардью показал удар лбом!
Это была моя первая игра, я сразу влюбился в команду.
Пардью в 2014 году во время того матча поругался с игроком «тигров» Дэвидом Мейлером. В итоге рулевой ударил футболиста, за что получил штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.