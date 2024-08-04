Японский болельщик назвал необычную причину любви к «Ньюкаслу»

«Ньюкасл» находится в Японии, где проводит предсезонную подготовку.

Футбольную общественность развеселил один из японских болельщиков, который назвал причину своей любви к «сорокам».

Около 10 лет назад я посмотрел их игру с «Халл Сити». Безумный матч. Алан Пардью показал удар лбом!

Это была моя первая игра, я сразу влюбился в команду.