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Японский болельщик назвал необычную причину любви к «Ньюкаслу»

вчера, 11:24

«Ньюкасл» находится в Японии, где проводит предсезонную подготовку.

Футбольную общественность развеселил один из японских болельщиков, который назвал причину своей любви к «сорокам».

Около 10 лет назад я посмотрел их игру с «Халл Сити». Безумный матч. Алан Пардью показал удар лбом!

Это была моя первая игра, я сразу влюбился в команду.

Пардью в 2014 году во время того матча поругался с игроком «тигров» Дэвидом Мейлером. В итоге рулевой ударил футболиста, за что получил штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.

Японский болельщик назвал необычную причину любви к «Ньюкаслу»

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:09
Раз нравится такое, то и Зидан после Чм 2006 должен нравится)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:54
Одним словом - "Самурай"!)
Гость
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