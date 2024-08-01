Стадион махачкалинского «Динамо» прошёл проверку системы карты болельщика

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вчера, 10:43

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» сообщил, что домашний стадион клуба «Анжи-Арена» успешно прошёл проверку системы карты болельщика (Fan ID), а также рассказал о состоянии газона на арене.

У нас проверили систему карты болельщика, мы прошли все тесты. Конечно, всё хорошо работает, никаких проблем не возникло. Что касается газона, конечно, жарко, но улучшается газон чуть-чуть, думаю, что нормально всё будет. Нормальный газон для такого времени и жары.