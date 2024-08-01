Стадион махачкалинского «Динамо» прошёл проверку системы карты болельщика

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что домашний стадион клуба «Анжи-Арена» успешно прошёл проверку системы карты болельщика (Fan ID), а также рассказал о состоянии газона на арене.
У нас проверили систему карты болельщика, мы прошли все тесты. Конечно, всё хорошо работает, никаких проблем не возникло. Что касается газона, конечно, жарко, но улучшается газон чуть-чуть, думаю, что нормально всё будет. Нормальный газон для такого времени и жары.
Впервые система карты болельщика будет применена на стадионе в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» 4 августа.
Ждем-с ярких игр присущих кавказским командам.
Ждем-с ярких игр присущих кавказским командам.