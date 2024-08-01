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Стадион махачкалинского «Динамо» прошёл проверку системы карты болельщика

вчера, 10:43

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что домашний стадион клуба «Анжи-Арена» успешно прошёл проверку системы карты болельщика (Fan ID), а также рассказал о состоянии газона на арене.

У нас проверили систему карты болельщика, мы прошли все тесты. Конечно, всё хорошо работает, никаких проблем не возникло. Что касается газона, конечно, жарко, но улучшается газон чуть-чуть, думаю, что нормально всё будет. Нормальный газон для такого времени и жары.

Впервые система карты болельщика будет применена на стадионе в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» 4 августа.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25
"Проблему" турникетов сняли?)
Ждем-с ярких игр присущих кавказским командам.
k763ksevuu83
k763ksevuu83
вчера в 10:52
Лучше бы бесплатный вход сделали
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