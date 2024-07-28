Трент подписал футболку «Реала» на фоне слухов об интересе «сливочных»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подписал футболку «Реала» болельщику мадридского клуба.
Напомним, что в СМИ ходят слухи об интересе «сливочных» к англичанину.
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подписал футболку «Реала» болельщику мадридского клуба.
Напомним, что в СМИ ходят слухи об интересе «сливочных» к англичанину.
опасная тенденция.
а заманить новых талантов перспективой игры у Слота будет не просто.
опасная тенденция.
а заманить новых талантов перспективой игры у Слота будет не просто.