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Трент подписал футболку «Реала» на фоне слухов об интересе «сливочных»

вчера, 20:44

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подписал футболку «Реала» болельщику мадридского клуба.

Напомним, что в СМИ ходят слухи об интересе «сливочных» к англичанину.

Трент подписал футболку «Реала» на фоне слухов об интересе «сливочных»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:41
если Трент навострит лыжи в сторону Мадрида, то и другие игроки ЛФК тоже захотят сменить клуб.
опасная тенденция.
а заманить новых талантов перспективой игры у Слота будет не просто.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:01
В Реале он будет лавочку греть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:47
Не отказал пацану да и все, не думаю что тут есть какой-то другой смысл)
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