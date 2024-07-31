В Сети стало популярным видео с Грилишем и маленьким фанатом «Астон Виллы»

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31 июля 2024, 12:45

Милый эпизод произошёл во время предсезонной подготовки «Манчестер Сити» в США .

Юный болельщик «Астон Виллы» подошёл к , чтобы попросить его подписать футболку. Грилиш, являющийся воспитанником «Астон Виллы», сказал: «Ты болеешь за „Астон Виллу“? И я всё ещё нравлюсь тебе?» Фанат кивнул в ответ, а Джек подписал ему футболку. После чего они обменялись рукопожатием.

В комментариях под видео болельщики писали: