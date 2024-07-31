В Сети стало популярным видео с Грилишем и маленьким фанатом «Астон Виллы»

Милый эпизод произошёл во время предсезонной подготовки «Манчестер Сити» в США.
Юный болельщик «Астон Виллы» подошёл к Джеку Грилишу, чтобы попросить его подписать футболку. Грилиш, являющийся воспитанником «Астон Виллы», сказал: «Ты болеешь за „Астон Виллу“? И я всё ещё нравлюсь тебе?» Фанат кивнул в ответ, а Джек подписал ему футболку. После чего они обменялись рукопожатием.
В комментариях под видео болельщики писали:
Так приятно видеть такого парня, как Грилиш. Настоящий джентльмен.
Честно говоря, Грилиш выглядит одним из самых приятных парней в футболе.
Он действительно кажется хорошим парнем. Его общение с фанатами, его усилия в поддержку людей с ограниченными возможностями. Хороший и скромный парень.